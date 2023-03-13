اكتتاب «بريسايت» ينطلق اليوم

المصدر: أبوظبي - البيان

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ينطلق، اليوم الاثنين، الاكتتاب في أسهم «بريسايت» لحلول الذكاء الاصطناعي - إحدى الشركات التابعة لمجموعة «جي 42»، المتخصصة في تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي.

ويستمر الاكتتاب، وهو الثاني في أبوظبي هذا العام بعد «أدنوك للغاز»، حتى 17 مارس الجاري، ليبدأ تداول الأسهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية 27 من الشهر نفسه.

وتم تحديد سعر الاكتتاب عند 1.34 درهم للسهم، ما يعني أن قيمة طرح «بريسايت» تصل إلى 1.82 مليار درهم، حيث يبلغ حجم الطرح حوالي 1.36 مليار سهم عادي.

وتم تقسيم الطرح إلى شريحتين، حيث يبلغ عدد الأسهم المطروحة للشريحة الأولى «المستثمرين العاديين» 98.15 مليون سهم عادي، بما يساوي حوالي 7.2 % من إجمالي أسهم الشركة المطروحة، بالمقابل تم تحديد 1.26 مليار سهم عادي للشريحة الثانية «المستثمرين المحترفين»، بما يوازي 92.78% من إجمالي الأسهم المطروحة.

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