منتجعان بدبي ضمن الأكثر استقبالاً للحجوزات عالمياً

المصدر: دبي- سيد صالح

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استأثرت دبي بمنتجعين، ضمن قائمة أكثر 7 منتجعات فاخرة استقبالاً للحجوزات، على مستوى العالم، التي نشرتها مجلة «سي إي أو وورلد» الأمريكية.

وورد اسما منتجعي «أتلانتس النخلة»، و«فور سيزونز دبي جميرا بيتش»، ضمن القائمة، حيث نالا المركزين الرابع والسادس، على التوالي.

وذكرت المجلة، في التقرير المرفق بالقائمة، أن منتجع «أتلانتس النخلة»، اشتهر بكونه واحداً من أوائل المنتجعات التي أُنشئت في «جزيرة النخلة» بدبي. واستعرض التقرير مظاهر الفخامة الأكثر استقطاباً للانتباه، فذكر أن أبرز هذه المظاهر، تتضمن البهو الفخم، ذا المساحة الهائلة، والتمثال الزجاجي الشهير الذي يتوسطه، والذي يُعدّ أول إبداعات فنان الزجاج الإيطالي الأشهر، دالي شيولي، في منطقة الشرق الأوسط، وحديقة الألعاب المائية، وحوض السمك العملاقين، فضلاً عن خيارات التسوق والمطاعم، والتي تتسم جميعها بالفخامة البالغة.

وتطرّق التقرير إلى منتجع «فور سيزونز دبي جميرا بيتش»، فذكر أنه مجمع فخم، يشغل مكاناً بارزاً على شواطئ «جميرا» البيضاء.

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