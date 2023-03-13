مشاريع سكنية مبتكرة في مدينة إكسبو دبي

المصدر: دبي – بشار باغ

ت + ت - الحجم الطبيعي

تطلق مدينة إكسبو دبي بعد غدٍ الأربعاء مشاريع سكنية متاحة للتملك لتشكل المرحلة التالية في رحلتها لتصبح مدينة المستقبل الذكية والمستدامة، وتشمل المشاريع «مانغروف ريزيدنسز» وهو عبارة عن مجمع من الأبنية السكنية يقع بين منطقة الاستدامة وشلالات إكسبو، ويتيح المجمع شققاً بإطلالات خلابة لمدينة إكسبو دبي التي يمكن الوصول إليها سيراً على الأقدام. مع ساحات نابضة بالحياة وحدائق شبه خاصة، وسيشكل نموذجاً جديداً للحياة الحضرية المستدامة في بيئة ذكية مزودة بأحدث وسائل التكنولوجيا.

كما تشمل المشاريع الجديدة التي سيتم إطلاقها «إكسبو فالي» وهو مجمع سكني للفلل، ويوفر ممرات خالية من السيارات، ومسارات ركوب الدراجات، ونوادي صحية، ومنتجات من المزرعة إلى المائدة، وساحات فناء بإطلالة رائعة على محمية طبيعية وبحيرة ووادٍ طبيعي، وسيتيح إكسبو فالي فرصة العيش في بيئة مستدامة ومميزة مع فلل ومنازل محاطة بالمناظر الطبيعية الخلابة والطرق الخالية من السيارات.

وكانت مدينة إكسبو قد أعلنت سابقاً أن المشاريع ستقدم خيارات سكنية عدة، منها شقق و«تاون هاوس» وفلل تتيح لقاطني المدينة فرصة ليكونوا جزءاً من الرؤية المستقبلية لإكسبو، والعيش بقلب مدينته العريقة ضمن مركز متكامل في الخطة الحضرية الرئيسية لمدينة دبي 2040. وستجسد المجتمعات المتكاملة المستدامة والخضراء والقريبة من المرافق المميزة لمدينة إكسبو دبي، أفضل الممارسات في التصميم المبتكر والصديق للبيئة، مع التركيز على الرفاهية والحياة المستدامة.

وسيتمكن السكان من الوصول بسهولة إلى الوجهات المميزة والمتنوعة في مدينة إكسبو 2020 دبي والفعاليات والعروض الثقافية والمكاتب والمرافق الترفيهية وخيارات المطاعم المتنوعة والأماكن الخاصة بالفعاليات، بالإضافة إلى 10 كيلومترات من مسارات ركوب الدراجات ومضمار الجري بطول 5 كيلومترات وملاعب للأطفال و45000 متر مربع من الحدائق.

وتتميز مدينة إكسبو دبي بأنها أول مجتمع في المنطقة يحقق معايير (ويل) للمجمعات السكنية، والتي تقيس مدى قدرة المجمعات السكنية حول العالم على توفير أسلوب حياة صحي لسكانها. وقد احتفظت مدينة إكسبو دبي بـ 80 في المئة من البنية التحتية لإكسبو 2020، بما في ذلك 123 مبنى حاصل على شهادة «لييد» (الريادة في الطاقة والتصميم البيئي من مجلس المباني الخضراء الأمريكي هو نظام تصنيف المباني الخضراء الأكثر استخداماً على مستوى العالم): سبعة منها حاصلة على تصنيف «لييد» البلاتيني.

وتم حتى الآن بناء ما يقرب من ثلث موقع مدينة إكسبو دبي، والذي يسهل الوصول إليه من المطارات الدولية وميناء جبل علي ويمكن الوصول إليه بسهولة عن طريق المترو.

وسيتم الكشف عن تفاصيل المشاريع السكنية في مدينة إكسبو دبي مع افتتاح مركز المبيعات بمنطقة الاستدامة 15 مارس.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز