الإمارات: تسخير البيانات الضخمة لخدمة المجتمعات

المصدر: نيويورك - البيان

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شارك وفد حكومة دولة الإمارات الممثل للأجهزة الإحصائية في الاجتماعات السنوية للجنة الإحصائية التابعة للأمم المتحدة في دورتها الرابعة والخمسين، التي عقدت أخيراً في مقر المنظمة الدولية بنيويورك.

وتعد هذه الاجتماعات أكبر تجمع دولي لخبراء الإحصاء وعلوم البيانات في العالم، ويشارك فيها رؤساء ومديرو الأجهزة الإحصائية ومراكز البيانات من مختلف دول العالم، إضافة إلى أكاديميين وخبراء ومستشارين في الهيئات الأممية والمنظمات الدولية، من ضمنها البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة «يونسكو»، ومنظمة العمل الدولية، وغيرها من الجهات الدولية المختصة بالبيانات.

ضم وفد دولة الإمارات قيادات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، ومراكز الإحصاء الوطنية (مركز الإحصاء - أبوظبي، ومركز دبي للإحصاء، ودائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية بالشارقة)، وهيئة دبي الرقمية، وشارك الوفد في جلسات الاجتماعات وورش العمل المصاحبة، التي شهدت فعاليات وجلسات متخصصة تناولت مستقبل الإحصاءات الاقتصادية، وتنسيق البرامج الإحصائية وإحصاءات التجارة الدولية، وإحصاءات الأسعار والحسابات القومية، وبرنامج المقارنات الدولية، والإحصاءات الديموغرافية، وإحصاءات التنمية البشرية والصحية، والبيانات الضخمة، والبيانات المفتوحة، وأحدث منهجيات واستراتيجيات العمل الإحصائي، وتقنيات نشر البيانات الإحصائية، إضافة إلى أهمية البيانات والمؤشرات المتعلقة بخطة أهداف التنمية المستدامة 2030.

تعزيز العمل الدولي

وأكدت حنان منصور أهلي، مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، رئيس وفد الدولة، في كلمة لها، أن دولة الإمارات تحرص على المشاركة في الاجتماعات السنوية للجنة الإحصائية التابعة للأمم المتحدة، التي تعد من أكبر التجمعات الدولية لخبراء الإحصاء حول العالم، وذلك في إطار توجيهات قيادة الدولة بتعزيز العمل الدولي المشترك مع المنظمات الأممية، والشركاء الدوليين في مجال الإحصاء وعلوم البيانات، وضرورة تضافر الجهود الدولية لتسخير البيانات الضخمة، لخدمة المجتمعات وصياغة المبادرات لتعزيز السياسات الحكومية، وعقد المزيد من الشراكات المبتكرة بين القطاعين الحكومي والخاص لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للدول لتعزيز جودة حياة المجتمعات، وضرورة العمل كمجتمع عالمي لتوحيد الجهود وتصميم الحلول الفعّالة من أجل غدٍ أفضل للبشرية.

كفاءات تدريبية

وفي كلمته أمام الملتقى، أشاد رالف بيكر، رئيس إدارة القدرات الإحصائية في الأمم المتحدة، عضو فريق عمل الكفاءات التدريبية وتنمية القدرات بشعبة الإحصاءات والبيانات الضخمة في الأمم المتحدة، بالجهود التي تصب في صالح المنصات الإقليمية من قبل القطاع الخاص، وقال بيكر: «بالنظر إلى قطاع البيانات حول العالم، نرى أن هناك خيارات عديدة وتحديات جديدة ناتجة عن مفهوم الإحصاء التقليدي، والتي يمكن التغلب عليها من خلال تطبيق أفكار مبدعة وتوجهات مبتكرة تسهم في تحقيق مكانة أفضل للدول».

وأكد أحمد محمود فكري، مدير عام مركز الإحصاء - أبوظبي، أهمية المشاركة في الاجتماعات الدولية والمؤتمرات والندوات العلمية التي تصب في جوهر أعمال المراكز الإحصائية الوطنية، وقال: «لهذه الاجتماعات دور كبير في الاطلاع على أحدث ما توصلت إليه المعايير الإحصائية الدولية، وهي تتيح لوفود الدول المشاركة فرص اللقاء والتواصل مع الخبراء والمختصين».

نُضج تجربة البيانات

وحول أهمية هذه الاجتماعات قال يونس آل ناصر، مساعد المدير العام لدبي الرقمية، المدير التنفيذي لمؤسسة بيانات دبي: «وفرت اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة وما رافقها من فعاليات واجتماعات مساحة لنا ولقادة البيانات والإحصاء والمدن حول العالم للاطلاع على نُضج تجربة البيانات، والتعرّف على نقاط القوة في توظيفها، وفرص التطوير بما يتناسب والأهمية الاستراتيجية المتنامية لها بوصفها دعامة لاتخاذ القرار والتخطيط، وفي الوقت ذاته يثلج الصدر ما لمسناه من تقدّم تجربتنا في الإمارات بمجال توظيف البيانات في المجتمع والعمل الحكومي مقارنة مع صدارة دول العالم في المجال».

وقال الشيخ محمد بن حميد القاسمي، رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية بالشارقة: «نسعى في دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية بالشارقة لتوفير بيانات إحصائية دقيقة بمعايير عالمية يعتمد عليها صنّاع القرار في اتخاذ القرارات التي تخدم رفاهية وسعادة مجتمع الإمارة، ومن هنا تتجلى أهمية مشاركة الدائرة في الاجتماعات والمؤتمرات الدولية المختصّة بتطوير العمل الإحصائي وعلوم البيانات، بهدف دعم منظومة العمل الإحصائي في الدولة، ومتابعة أحدث التوصيات العالمية من خلال ورش العمل والجلسات الجانبية التي تعرض فيها الدول المشاركة تجاربها الناجحة، ما يمكّن من تطبيق أفضل الممارسات في هذا القطاع الحيوي والاستفادة من المنهجيات التي تدعم برامج التنمية الشاملة المستدامة لمواطني الإمارة والمقيمين فيها».

اجتماعات ثنائية

في سياق متصل، عقد وفد دولة الإمارات على هامش مشاركته في اجتماعات اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة في نيويورك، العديد من الاجتماعات الثنائية، حيث التقى حيدر فريحات، مدير شعبة الإحصاء في لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا «الإسكوا»، لمناقشة تعزيز التعاون مع «الإسكوا» في مجال العمل الإحصائي وعلوم البيانات.

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