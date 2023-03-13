فعالية في أبوظبي لدعم فرص أعمال الموردين

المصدر: أبوظبي - البيان

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تنظم غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، بالتعاون مع مجموعة الجرافات البحرية الوطنية، فعالية «معاً ننمو» لتعزيز فرص الأعمال للموردين في إمارة أبوظبي للمشاركة في المشاريع المستقبلية الكبرى التابعة للمجموعة داخل وخارج الدولة، وذلك يوم الخميس المقبل 16 مارس في مقر الغرفة. ويأتي تنظيم الفعالية تماشياً مع أهداف استراتيجية غرفة أبوظبي الجديدة التي أطلقتها فبراير الماضي والتي تركز على تعزيز مكانتها باعتبارها صوت القطاع الخاص.

وقال محمد هلال المهيري، مدير عام غرفة أبوظبي: «نتطلع لتنظيم فعالية (معاً ننمو) لتعزيز فرص الأعمال للموردين وتحقيق نتائج إيجابية ملموسة تعكس فاعلية استراتيجيتنا الجديدة. ومن خلال التركيز على بناء العلاقات التجارية، تهدف الغرفة لتمكين أعضائها من الوصول إلى الفرص التجارية المتاحة وزيادة إسهاماتهم في دفع عجلة نمو الاقتصاد المحلي».

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