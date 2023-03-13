مجلس المستثمرين بالخارج يراجع الإنجازات

المصدر: أبوظبي - البيان

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عقدت اللجنة التنفيذية لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، اجتماعها الـ 30، برئاسة سيف محمد خلفان المزروعي عضو مجلس الإدارة، رئيس اللجنة التنفيذية، في المقر الرئيس للمجلس، بمبنى وزارة الاقتصاد في أبوظبي.

وتناولت اللجنة خلال اجتماعها عدداً من الموضوعات المدرجة ضمن جدول الأعمال، وفي مقدمها نشاطات ومبادرات المجلس التي تحققت خلال عام 2022، وتم استعراض سير العمل في المجلس، وأهم الإنجازات التي حققها، والتطورات التي شهدت أعماله، والنتائج الإيجابية التي حققها في الأعوام السابقة.

وقال سيف المزروعي إن مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، يواصل عمله بنظرة منفتحة على سياسات الأعمال المواتية للاستثمار، وتنمية الشراكات الاستثمارية، وتحفيز فرص الاستثمار ذات آفاق النمو الواعدة في العديد من أسواق دول العالم.

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