جمارك أبوظبي تطّلع على تجربة دبي بالشحن السريع

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في إطار تعزيز التعاون الاستراتيجي مع كل الجهات الحكومية، استقبلت «جمارك دبي»؛ ممثلة في إدارة إسعاد العملاء، وفداً من «جمارك أبوظبي»، للاطلاع على أفضل الممارسات والتجارب والتسهيلات المقدمة لشركات الشحن السريع، حيث استقبل الوفد الزائر يونس إبراهيم مدير أول إدارة خدمة العملاء بجمارك دبي، وضم وفد جمارك أبوظبي، كلاً من: صفيه مبارك بن زوبع رئيس قسم إدارة البيانات، وعمار يوسف الحمادي رئيس قسم إسعاد المتعاملين، وخلود محمد بن ثالث رئيس قسم التراخيص الجمركية، ومحمد أحمد الحمادي مراقب رئيسي التسهيل والالتزام.

وتأتي الزيارة في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين الطرفين، وتحقيقاً لأهداف خطة «جمارك دبي» الاستراتيجية لنقل المعرفة، وتبادل الخبرات، ومشاركتها مع المؤسسات الأخرى بما يخدم الصالح العام.

وخلال الزيارة عرضت إدارة إسعاد العملاء الهيكل التنظيمي للإدارة، والمبادرات التحسينية لسعادة العملاء الخاصة بالمجلس التنفيذي، بالإضافة إلى تقديم شرح تفصيلي عن المحفزات الاقتصادية التي تقدمها جمارك دبي لدعم العملاء، كما تم الحديث عن مبادرة المجلس الاستشاري، والتي من خلالها يتم الاستماع إلى مقترحات ومتطلبات العملاء، والعمل على تنفيذها وتطويرها لتحقيق تنافسية وسهولة إنجاز الأعمال. (دبي – البيان)

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