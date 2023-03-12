جزيرة الجبيل تسلِّم أول سند ملكية قطعة أرض

المصدر: أبوظبي ـ البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

احتفلت جزيرة الجبيل، مشروع التطوير البالغة قيمته 12 مليار درهم، ويمتد على مسافة تزيد على 30 كيلومتراً من الواجهة البحرية، بالتسليم الرسمي الأول لعقاراتها منذ الإعلان عن المخطط الرئيسي لمشروع تطوير الجزيرة في عام 2020، وتم ذلك خلال حفل رسمي أُقيم في الجزيرة بحضور منير حيدر، الشريك الإداري في شركة ليد للتطوير والمهندس عبدالله سعيد الشامسي، مدير العمليات في شركة جزيرة الجبيل للاستثمار.

ويأتي هذا الإعلان كمحطة بالغة الأهمية في رحلة تطوير جزيرة الجبيل، مع تسليم المجموعة الأولى من قطع الأراضي الخاصة في الجزيرة، والبالغ عددها 112 قطعة أرض. ويؤكد هذا الإعلان على التزام شركة ليد للتطوير بإنهاء المشروع في الموعد المحدد.

وبعد الانتهاء من تنفيذ أعمال البنية التحتية الرئيسة وتشغيل المحطات الكهربائية الفرعية في الجزيرة، والتي تزود المناطق السكنية بالطاقة اللازمة، قامت شركة ليد للتطوير بدعوة المالكين للحضور واستلام سندات ملكية الأراضي الخاصة بهم، الأمر الذي يمكّنهم من البدء بأعمال تشييد فللهم الخاصة على هذه الأراضي التي تتراوح مساحتها من 2,000 إلى 35,000 متر مربع، حيث سيتمكنون من الاستمتاع بالمناظر والواجهات المائية الخلابة والتي تتراوح من 35 إلى 120 متراً للأرض الواحدة.

وتقدم شركة ليد للتطوير لجميع ملاك الأراضي كافة الخدمات الاستشارية المتاحة لإنهاء تصاميم وحداتهم السكنية الخاصة على قطع الأراضي والبدء بأعمال التشييد والتنفيذ في أقرب وقت. وخلال الفترة المقبلة ستعمل شركة ليد للتطوير على تنسيق المساحات العامة المحيطة ضمن المشروع، واستكمال الأعمال في الوقت المناسب من أجل تسليم الفلل ضمن الدفعة التالية من عمليات التسليم في سبتمبر المقبل من العام الحالي.

وتعليقاً على هذه الخطوة المهمة، قال منير حيدر، الشريك الإداري في شركة ليد للتطوير: «نحن سعداء بوصولنا إلى هذه المرحلة المهمة من رحلة تطوير جزيرة الجبيل وتسليم أكثر من 112 قطعة أرض لمالكيها. والآن ومع الانتهاء من تنفيذ أعمال البنية التحتية اللازمة، نحن متحمسون لانطلاق أعمال التنفيذ لمجموعة المخططات المقدمة والمعتمدة وتشييد أولى الفلل الفاخرة ذات التصاميم الفريدة والمتنوعة في جزيرة الجبيل».

«يعتبر تسليم الوحدات السكنية الأولى علامة ملموسة على أننا نسير على الطريق الصحيح لتسليم المشروع في الوقت المحدد، ويثبت كذلك أن أعمال البناء مستمرة على قدم وساق ضمن المشروع بأكمله. ونتطلع قدُماً للمرحلة التالية من عمليات التسليم خلال الربع الأخير من عام 2023، والتي تشكّل فصلاً آخر في مسيرتنا المتواصلة في تنفيذ المشاريع المجتمعية الرائدة في المنطقة».

وأضاف: «أود في هذه المناسبة أن أتوجه بالشكر الجزيل إلى حكومة أبوظبي على دعمهم الدائم والمستمر لجزيرة الجبيل، وإلى فريق عمل شركة ليد للتطوير على عملهم المتفاني لإحياء هذا المشروع، وإلى عملائنا والمستثمرين على ثقتهم بالسوق العقاري في أبوظبي، إذ إن إيمان جميع هؤلاء الشركاء ودعمهم كان له دور كبير في تحقيق هذا التطور الملموس في مشروع جزيرة الجبيل».

يجدر بالذكر أن التصميم الرئيسي لجزيرة الجبيل يتميز بتركيزه على الاستفادة من الجمال الطبيعي للجزيرة وتنوعها البيئي مع توفير وسائل الراحة والبنية التحتية عالية الجودة لدعم مجتمع مزدهر ومستدام وسط أحضان الطبيعة، وكافة أعمال التطوير والبناء في المشروع مستمرة منذ بداية الإعلان عن المشروع.

كما يضم المخطط الرئيسي للجزيرة العديد من خيارات الترفيه الراقية بما فيها المركز التجاري ومرسى اليخوت الذي يقع بجوار نادي اليخوت، والنادي الشاطئي، وصالات لياقة بدنية ورياضية متعددة، ومساحات خارجية وحدائق بمساحة تتجاوز 1 مليون متر مربع، والعديد من الأماكن التجارية ومطاعم متعددة. وتم تصميم كل هذه المرافق بهدف جعل جزيرة الجبيل وجهة فاخرة ومتطورة تجذب السكان والزوار من جميع أنحاء العالم.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز