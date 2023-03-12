«تعاونية عجمان» توزع 16 % على المساهمين

المصدر: عجمان - وام

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أقرت الجمعية العمومية لجمعية أسواق عجمان التعاونية، توزيع أرباح بنسبة 16 % (10 % عائداً على الأسهم من رأس المال و6 % على مشتريات المساهمين)، وذلك عن أعمال التعاونية للسنة المالية 2022.

جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية للجمعية الذي عُقد في فندق عجمان برئاسة الشيخ محمد بن عبد الله بن سلطان النعيمي، رئيس مجلس الإدارة، وبحضور الأعضاء، وتم خلال الاجتماع التصديق على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية لعام 2022، وتقرير مدقق الحسابات.

وقال الشيخ محمد بن عبد الله النعيمي إن صافي أرباح الجمعية لعام الماضي 2022 بلغ 14 مليوناً و273 ألفاً و821 درهماً بنسبة زيادة 2 % عن عام 2021، فيما وصل إجمالي إيرادات المبيعات إلى 154 مليوناً و594 ألفاً و492 درهماً.

وأكد رئيس مجلس الإدارة، سعي الجمعية الدائم إلى توفير كافة السلع والمنتجات بأسعار تنافسية وبجودة عالية تتناسب مع متطلبات كافة شرائح المجتمع في الدولة وتفي بطلبات المتسوقين، مشيداً بالدور الفعال الذي تقوم به الجمعية في خدمة المجتمع وتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين والمقيمين.

وأوضح في هذا الصدد أن الجمعية تسعي دائماً إلى نيل رضا المتعاملين من خلال تقديم منتجات تتطابق مع أعلى معايير الجودة، والتطوير الدائم المستمر ومواكبة ما هو جديد في هذا الصدد، لافتاً إلى أن التطور في الخدمات التي تقدمها الجمعية يتماشى مع رؤية عجمان 2030 التي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة.

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