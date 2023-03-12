مبادرة تمويل رائدات الأعمال تدعم 50 ألف امرأة بـ 1.2 مليار دولار

المصدر: أبوظبي - وام

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أكدت ويندي تيليكي، أمين عام مبادرة تمويل رائدات الأعمال «وي فاي» على أهمية دعم وتمكين المرأة في كافة المجالات، حيث دعمت المبادرة حوالي 250 مؤسسة مختلفة من 60 دولة نامية، وذلك لتطوير مشاريع النساء التي تسهم في دفع عجلة الازدهار في مجتمعاتهن المحلية وتحفيز الابتكار.

وقالت في تصريحات على هامش فعاليات الدورة الثانية من قمة «فوربس 50/30» إن القيمة التمويلية التي قدمتها المبادرة بلغت حوالي 1.2 مليار دولار لنحو 50 ألفاً من رائدات الأعمال، من خلال مشاريع صغيرة يتم فيها ابتكار حلول جديدة للتحديات التي تواجهها مجتمعاتهم، بما يساعدهم على إمكانية الوصول إلى أسواق جديدة وفرص أكبر.

وأضافت: إن المبادرة تعمل على تدريب النساء لريادة الأعمال ومساعدتهن في توجيه الشبكات وتنمية المهارات من خلال زيادة فرص الحصول على التمويل، بالإضافة إلى التدريب والتوجيه، مما يتيح لهن المنافسة بشكل أفضل محلياً وعالمياً.

ولفتت تيليكي، إلى تطوير استراتيجية البرنامج العالمي لرائدات الأعمال في البلدان النامية الذي تم تأسيسه في عام 2017 مع الشركاء، مشيرة إلى مساهمة الإمارات والسعودية في دعم البرنامج، بالإضافة إلى 12 حكومة مانحة تساهم في تعزيز الصناعات وتمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تملكها النساء.

ونوهت أمين عام مبادرة تمويل رائدات الأعمال «وي فاي»، إلى أن تنفيذ المبادرة تم من خلال التعاون مع الشركاء كبنوك التنمية متعددة الأطراف الموجودة في البنك الدولي، بالإضافة إلى البنك الإسلامي للتنمية ومجموعة البنك الأفريقي للتنمية والبنك الآسيوي للتنمية، وبنك التنمية للدول الأمريكية، والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، وذلك لدعم النساء في ستين دولة حول العالم.

وأضافت: عقدنا قمة رئيسية قبل «كوفيد 19» من أجل التركيز على العمل الذي كنا نقوم به مع الإمارات والآن نحن متحمسون للغاية لرؤية الإمارات تقود «COP28» هذا العام ونريد ربط ذلك بالعمل الذي نقوم به لوضع النساء في الصدارة بشأن تغير المناخ، مشيرة إلى التطلع لقيادة الإمارات في هذه القضية والجمع بين قضايا المناخ وقضايا التنوع الاجتماعي لدفع عجلة التحول الأخضر.

ولفتت إلى التعاون مع الإمارات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، من خلال برنامج دول الشرق الأوسط وإفريقيا لاستقطاب رائدات الأعمال في جميع أنحاء المنطقة ومساعدتهن على تطوير أعمالهن القيادية.

وقالت ويندي تيليكي: عقدنا شراكة مع أسواق رأس المال في أبوظبي ومع قمة الحكومات العالمية لإطلاق هذا البرنامج الذي يصل إلى المئات من رائدات الأعمال في جميع أنحاء المنطقة، وهذا هو المستقبل لاقتصادات المنطقة، وسنواصل دعم النساء في العديد من القطاعات التي يعملن فيها، كما أننا متحمسون للغاية للمشاركة مع الإمارات في هذا العمل.

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