غيث الغيث: موقع الإمارات ودبي في عيون العالم سبب النتائج الاستثنائية لفلاي دبي

المصدر: البيان

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أكد الرئيس التنفيذي لشركة «فلاي دبي»، غيث الغيث، أن "موقع دولة الإمارات العربية المتحدة و دبي في عيون العالم من أهم العوامل التي ساعدت فلاي دبي على النجاح في الفترة الماضية، وتسجيل نتائج استنثائية خلال 2022 ..

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «فلاي دبي»: إننا نتطلع لأداء مميز في العام الجاري.

مقابلة مع غيث الغيث ،الرئيس التنفيذي لشركة فلاي #دبي



"في 2023 نتوقع إضافة 17 طائرة جديدة لأسطولنا، وخلال 2022 ارتفع عدد الموظفين لدينا بنحو 40% وهو ما يدل على جاذبية دبي وفلاي دبي للمواهب" pic.twitter.com/COOKwHNGyk — البيان الاقتصادي (@AlBayanBusiness) March 12, 2023

وأضاف: "في 2023 نتوقع إضافة 17 طائرة جديدة لأسطولنا، وخلال 2022 ارتفع عدد الموظفين لدينا بنحو 40% وهو ما يدل على جاذبية دبي وفلاي دبي للمواهب".

مقابلة مع غيث الغيث ،الرئيس التنفيذي لشركة فلاي #دبي



"موقع دولة الإمارات و #دبي في عيون العالم من أهم العوامل التي ساعدت فلاي دبي على النجاح في الفترة الماضية، وتسجيل نتائج استنثائية خلال 2022 ... ونتطلع لأداء مميز في العام الجاري" pic.twitter.com/z5pP5xYeoL — البيان الاقتصادي (@AlBayanBusiness) March 12, 2023

وحققت شركة «فلاي دبي» أرباحاً تاريخية بلغت 1.2 مليار درهم بنمو 43% في عام 2022، بسبب زيادة حركة السفر الجوي وازدهار السفر في الإمارات، ولتعكس الأنموذج القوي للأعمال القائم على كفاءة التشغيل والمرونة، بينما بلغت الإيرادات السنوية للعام الماضي 9.1 مليارات درهم مقارنة مع 5.3 مليارات درهم في عام 2021؛ بنمو بلغ 72%، وتسلمت فلاي دبي 17 طائرة جديدة وهو أعلى عدد من الطائرات تتسلمه في عام واحد، وبلغ عدد المسافرين الذين نقلتهم 10.6 ملايين مسافر بنمو 89% مقارنة بعام 2021. بينما بلغ عدد الموظفين الجدد الملتحقين بالناقلة 1,300 موظف في أكبر عملية توظيف في الشركة خلال عام واحد.

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