«هيما» تفتتح مقراً إقليمياً في «جافزا» لتعزيز شراكتها في أهم الأسواق العالمية

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت «هيما»، المزود المتخصص في حلول السلامة المؤتمتة، افتتاح مقر جديد لها في منطقة الشرق الأوسط في المنطقة الحرة لجبل علي (جافزا) في دبي، وذلك تماشياً مع استراتيجيتها الرامية إلى تعزيز شراكتها مع العملاء في أهم الأسواق العالمية وتطوير التعاون مع الشركاء والارتقاء بالمبيعات والخدمات الهندسية.

وتمتلك «هيما» مسيرة طويلة في منطقة الشرق الأوسط تمتد لأكثر من 20 عاماً، رسخت خلالها حضورها في دول المنطقة الـ 82 وطورت شراكاتها في سبيل خدمة العملاء على الوجه الأمثل، وشهد حفل الافتتاح حضور كل من ستيفين فيليب، الشريك الإداري؛ ويورغ دو لا موتيه، الرئيس التنفيذي؛ ومايكل لوبيغ، الرئيس المالي؛ وأندرو دينانت، نائب رئيس «هيما الشرق الأوسط»، إلى جانب ممثلي الجهات الرسمية المحلية والعملاء والزوار.

وتعمل مجموعة «هيما» على تعزيز استثماراتها ومواكبة الاتجاهات المتغيرة في منطقة الشرق الأوسط لضمان تلبية متطلبات العملاء مع تحول تركيز الأعمال في المنطقة من صناعات معالجة الهيدروكربونات التقليدية إلى توليد الطاقة من مصادر متجددة. وفي هذا الصدد، قال ستيفين فيليب، الشريك الإداري في «هيما»: «نسعى إلى توسيع حضورنا في سوق منطقة الشرق الأوسط انطلاقاً من التزامنا طويل الأمد بدعم عملائنا وشركائنا في هذه المنطقة بالغة الأهمية».

وتشهد منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا ورابطة الدول المستقلة «الكومنولث» ميل العملاء نحو اعتماد الرقمنة في إجراءات السلامة الوظيفية في قطاعي عمليات المعالجة الصناعية والسكك الحديدية، وتحرص «هيما» استناداً إلى ذلك على توفير خبراتها على نطاق أوسع وفي أماكن متعددة في المنطقة. وأوضح يورغ دو لا موتيه، الرئيس التنفيذي لـ «هيما»: «تتمحور منهجيتنا حول مساعدة العملاء في المنطقة على تبني الرقمنة في أعمال السلامة الوظيفية مع تعزيز قيمتها وجودتها. ويمثل استثمارنا في المقر الجديد خطوة مهمة في مسيرة تنمية أعمالنا في المنطقة تماشياً مع استراتيجية «هيما» للتطوير طويل الأمد».

وتتضمن المنشأة الجديدة مركزاً للتميز في مجالات هندسة المشاريع، وخدمة دورة الحياة، ودعم المنتجات، وهي تعمل يومياً وعلى مدار الساعة. ويوظف مبنى المقر الجديد مبادئ الاستدامة في جميع نواحيه، حيث تم تثبيت مرافق دورات المياه الموفرة للمياه والتي تحد من الاستهلاك العام في المبنى بنسبة 80 %، كما تخفض خاصية تنقية الهواء من استهلاك الكهرباء السنوي بنسبة 30 %، بما يساهم في خفض البصمة الكربونية في هاتين الناحيتين بنسبة تصل إلى 76 %. علاوة على ذلك، تتبنى «هيما» مفهوم «التشجيع على العمل» في منشأتها الجديدة، حيث تتيح خيار العمل الهجين وتفتح قنوات التواصل والتعاون مع العملاء في جميع مجالات العمل والخبرات.

وقال عبدالله الهاشمي، المدير التنفيذي للعمليات، المجمعات والمناطق الحرة في «دي بي ورلد - الإمارات»: «يعد التزامنا بحماية مصالح متعاملينا في جافزا أحد أهم أولوياتنا، ويشكل انضمام الشركات التي تشاركنا التوجه نفسه إلى مجتمع أعمالنا، مثل شركة «هيما الشرق الأوسط»، مدعاة فخر لنا. فعلى مدى أكثر من 20 عاماً، قامت الشركة بتكثيف جهودها لتعزيز السلامة في منطقة الشرق الأوسط، مما يؤكد دور الشركة الحيوي في هذا المجال. ويسعدنا الاحتفال بتوسع أعمالها عبر افتتاح مقرها الجديد في جافزا».

وقال أندرو دينانت، نائب رئيس «هيما الشرق الأوسط»: «حرصنا على توفير خبراتنا في مجالات الصناعة والتطبيق والأمن السيبراني والمنتجات ضمن مقرنا الجديد في دولة الإمارات. وتأتي هذه الخطوة في إطار رؤيتنا الرامية إلى التقرب من عملائنا ومضاعفة حجم أعمالنا في مجال حلول السلامة المؤتمتة في المنطقة، حيث يمثل المقر الجديد إنجازاً مهماً في هذا السياق».

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