الإمارات تتبنى أفضل الممارسات لاستشراف المستقبل الرقمي

المصدر: أبوظبي - وام

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أكدت مسؤولات وخبيرات وسيدات أعمال أن تقنيات الذكاء الاصطناعي باتت عنصراً أساسياً في جميع القطاعات وأن التحول الرقمي والتكنولوجيا ركيزة أساسية لبناء المستقبل والشريان الحيوي للاقتصاد العالمي، مشيرات إلى دور الإمارات في تبني أفضل الممارسات العالمية لاستشراف المستقبل الرقمي القائم على التكنولوجيا المتطورة.

وذكرن في تصريحات على هامش أعمال القمة العالمية لرائدات الأعمال 2023 التي اختتمت في أبوظبي أمس أن المرأة داعم أساسي لمستقبل الأعمال المستند إلى التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في ظل التطور المتسارع الذي يشهده العالم في هذا القطاع الحيوي. وقالت فريدة عبدالله العوضي رئيس مجلس الإدارة رئيس مجلس سيدات أعمال الإمارات:

إن القمة العالمية لرائدات الأعمال تسهم في صياغة الرؤية المستقبلية لدور رائدات الأعمال في إطار التحول الرقمي لتعزيز مساهمتهن في تشكيل المستقبل وتعزيز دور المرأة داعمة أساسية لمستقبل الأعمال.

وأكدت العوضي أهمية تشجيع رائدات الأعمال الإماراتيات على الاستثمار في قطاعات الاقتصاد الجديد القائم على الابتكار والتكنولوجيا لمواكبة التحول الرقمي الذي تشهده القطاعات كافة على مستوى العالم بما يعزز حضورهن في الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية.

موضحة أن القمة العالمية لرائدات الأعمال تفتح آفاقاً واسعة للمرأة الإماراتية لزيادة أنشطتها التجارية مع نظيرتها من الدول الأخرى، كون القمة استضافت سيدات أعمال من أكثر من 30 دولة ما يسهم في تبادل الخبرات والمعرفة وتوفير فرص تعاون لبدء أنشطة تجارية سواء في الدولة أم خارجها وتمكين دورهن نحو الريادة الرقمية.

أفضل التجارب

وقالت الدكتورة شفيقة العامري، رئيسة جمعية الإمارات لرائدات الأعمال: إن القمة العالمية لرائدات الأعمال تجمع أفضل التجارب العالمية وأصحاب الخبرة في مجال التحول الرقمي وتشكل منصة مهمة لإبرام الشراكات والتعاون بين رائدات الأعمال الإماراتيات مع نظيراتهن من مختلف دول العالم.

مشيرة إلى تطلع رائدات الأعمال للتقدم نحو المجالات الرقمية كالتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وأكدت أن دولة الإمارات سباقة في التطور والتحول الرقمي.

وأكدت البروفيسور سوزان القليني، المستشار الأكاديمي والعلمي لشركة «أونباسف» العالمية لتقنية الذكاء الاصطناعي - إن تقنيات الذكاء الاصطناعي باتت عنصراً أساسياً في جميع القطاعات سواء الاقتصادية أم الإدارية وغيرها من المجالات الاستراتيجية، إذ توفر هذه التقنيات مميزات للمشاريع الصغيرة والكبيرة عبر تقديم تسهيلات لعمليات التواصل وتوفير كم هائل من المعلومات التي تساعد في تطوير وتوسعة المشاريع.

تنمية قدرات

وأشارت القليني إلى دور «أونباسيف» في توفير مجموعة من البرامج التي تعمل على تنمية قدرات سيدات الأعمال وترسيخ دورهن اقتصادياً واجتماعياً إضافة إلى مساعدتهن في توفير بيئة الأمان التكنولوجي لزيادة الوعي حول الاستخدام الآمن للتقنيات الحديثة ومواكبة التحول الرقمي بطريقة صحيحة.

وذلك لضمان استدامة مشاريعهن ومواجهة تحديات التحول الرقمي. وقالت تيليلا المجاهد، مدير تسويق البيانات والذكاء الاصطناعي في مايكروسوفت:

إن دولة الإمارات تتمتع بمرونة عالية في احتضان أحدث الابتكارات والتقنيات الذكية كتقنية «ChatGPT» وهو من تطوير شركة أوبن إيه آي الأمريكية المتخصصة في مجال أبحاث الذكاء الاصطناعي.

وأشارت إلى أن «ChatGPT» تساعد في دعم كل القطاعات ودمجها وتطويرها كتطوير قطاع الاتصالات عبر توفير تسهيلات لآليات خدمة العملاء، والإعلام بتوفير محتويات نصية ومرئية .

إضافة إلى الاستطلاعات، وكذلك بقطاع التعليم كون التقنية توفر حوافز تعليمية عدة، وعبرت عن التطلع لإدراجها في المناهج الدراسية لتسهيل العمليات البحثية والمعلوماتية.

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