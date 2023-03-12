70 شركة متخصصة تعرض معداتها في مهرجان أم القيوين البحري

المصدر: أم القيوين - وام

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تتواصل فعاليات مهرجان أم القيوين البحري في نسخته الثانية، الذي يقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين في مرسى الخور وبتنظيم من دائرة السياحة والآثار بالإمارة، ويشهد المهرجان مشاركة أكثر من 70 شركة عاملة في مجال المعدات والكماليات البحرية.

الاقتصاد الأزرق‏

وزار الشيخ صقر بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة الحكومة الذكية رئيس اللجنة التنفيذية لاستراتيجية الاقتصاد الأزرق المستدام بأم القيوين، المهرجان ، وتجول في مختلف أرجائه، والتقى ممثلي الشركات العارضة، واستمع إلى شرح من هيثم سلطان رئيس اللجنة المنظمة عن بطولات الصيد المقامة، إضافة إلى الفعاليات المتنوعة المقامة على هامش المهرجان.

وتعرّف الشيخ صقر بن سعود بن راشد المعلا على دور بعض الجهات المشاركة في تنظيم المسابقات والفعاليات التراثية والاهتمام بنشر ثقافة الصيد والتعريف بها في أوساط طلبة المدارس عبر برامج توعية ومبادرات معرفية تستهدف رفع الوعي في عقول وأذهان أجيالنا الحاضرة والمستقبلية.

وأشاد الشيخ صقر بن سعود المعلا بالدعم المستمر والاهتمام الكبير الذي يوليه صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين للتراث البحري والحفاظ عليه، وتوجيهات سموه الدائمة بصون ركائز الموروث الثقافي وتعزيز دوره في صون البيئة والصيد المستدام.

إشادة بالمعروضات

كما أشاد الشيخ صقر بن سعود بحجم المشاركات في هذه النسخة ونوعية المعروضات وحداثتها وإقبال الشباب والناشئة على زيارة المهرجان والتعرف على جانب مهم من حياة الآباء والأجداد في ممارسة الصيد والتي ارتبطت بحياتهم الاجتماعية والمعيشية والثقافية.

وشملت جولة الشيخ صقر بن سعود المعلا الركن الخاص باستراتيجية أم القيوين للاقتصاد الأزرق المستدام 2031 واستمع إلى عرض حول تطورات تنفيذ خطط ومشاريع استراتيجية الاقتصاد الأزرق بالإمارة، والتي تغطي 8 قطاعات رئيسية وهي السياحة البيئية، الأسماك، المناطق الصناعية المستدامة، النقل البحري، البحث والتطوير، مصارف الكربون الأزرق، خدمات التنوع البيئي، القطاع الاجتماعي.

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