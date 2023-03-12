«فريش إكسبرس» توفر شوكولاته وبسكويت «فري»

المصدر: (دبي - البيان)

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أعلنت شركة فريش إكسبرس المتخصصة في توزيع منتجات الأغذية والمشروبات في منطقة الخليج، التي تحتفل بالذكرى الثلاثين لتأسيسها، بدء توفير منتجات «فري»، العلامة التجارية السويسرية للشوكولاته والبسكويت في الإمارات، وستكون الشركة الموزع الحصري لهذه المنتجات في الدولة.

وباتت منتجات شوكولاته وبسكويت «فري» متوفرة الآن في أربعة خطوط إنتاج بمذاقات مختلفة. وكل مجموعة مصنوعة من مكونات مختارة بعناية: الحليب السويسري والسكر، إضافة إلى حبوب الكاكاو المعتمدة. و«فري» جزء من «ديليكا» وهي شركة سويسرية تتمتع بخبرة كبيرة في تطوير وإنتاج الشوكولاته والبسكويت والقهوة ومنتجات الطبخ والوجبات الخفيفة. وتزود «ديليكا» المستهلكين في 42 دولة بمأكولات شهية.

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