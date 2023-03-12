افتتاح مطعم مووت 32 بمنتجع شاطئ العنوان في دبي

المصدر: (دبي - البيان)

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افتتح مطعم مووت 32 العالمي أبوابه في الطابق 73 بمنتجع شاطئ العنوان في دبي. وتملك المطعم وتديره «صن ست هوسبيتاليتى». ويمتاز بمنطقة داخلية رائعة، بالإضافة إلى تراس في الهواء الطلق مع إطلالات على بلو ووترز وجميرا بيتش ريزيدنس وجميرا بالم وعين دبي. وقال أنطونيو غونزاليس، الرئيس التنفيذي لمجموعة صن ست هوسبيتاليتي:

إضافة رائعة إلى مجموعتنا المتنامية من العلامات التجارية، ويعتبر «مووت 32» أفضل علامة تجارية صينية دولية على مستوى العالم، ونحن متشوقون لتعاوننا مع «ماكسيمال كونسيبتس»، الشركة التي تقف وراء علامة «مووت 32» التجارية. وقال مالكولم وود، المؤسس المشارك لــ «ماكسيمال كونسيبتس»: «مووت 32» أول مطعم صيني فاخر من آسيا يتوسع بشكل عالمي مع شركاء من فئة الخمس نجوم، وهو أرقى موقع لدينا حتى الآن. ويقود الشيف التنفيذي للمجموعة لي مان سينج المطابخ في كل مطاعم مووت 32 حول العالم.

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