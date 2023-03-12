الشارقة تستعرض مقوماتها السياحية في «بورصة برلين»

المصدر: برلين - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

قدمت إمارة الشارقة صورة شاملة عن أبرز وجهاتها السياحية، خلال مشاركتها في «معرض بورصة برلين الدولي للسياحة والسفر 2023»، حيث اصطحبت زوار المعرض، الذي أقيم ما بين 7 و9 مارس الجاري، في رحلة إلى أبرز معالمها السياحية من خلال جناحها، الذي أشرفت على تنظيمه هيئة الإنماء التجاري والسياحي في الشارقة.

وجمعت «الهيئة» في مشاركتها 15 جهة حكومية وخاصة من الجهات ذات الصلة بتطوير قطاعات وخدمات السياحة في الإمارة، إضافة إلى ممثلين عن مكاتب السياحة ووكالات السفر.

وقال خالد جاسم المدفع، رئيس الهيئة: «تحمل المشاركة في هذا الحدث فرصاً واعدة لتعزيز مكانة الشارقة على خريطة السياحة العالمية، خاصة وأن الإمارة تمتلك مقومات استثنائية تجعلها محل اهتمام السياح والعاملين في القطاع على حد سواء، وهو ما لمسناه على أرض الواقع خلال أيام المعرض».

وقال الشيخ فاهم بن سلطان بن خالد القاسمي، رئيس دائرة العلاقات الحكومية بالشارقة: «ظلت الرابطة بين الشارقة وألمانيا قوية لعدة قرون، فقد ترسخ تاريخ مشترك من العلاقات الشخصية والدبلوماسية مع ألمانيا، بوصفها الشريك التجاري الأهم للإمارات في المنطقة». وتكللت المشاركة بحصول خورفكان على جائزة أفضل مدينة سياحية عربية لعام 2023، خلال حفل جوائز «الاتحاد العربي للإعلام السياحي»، الذي أقيم في المعرض.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز