«اتصالات من &e» تربط شبكة 5G بالأقمار الصناعية

المصدر: (أبوظبي - وام)

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أعلنت «اتصالات من &e»، أمس، عن تنفيذ أحدث الحلول التقنية عبر الأقمار الصناعية EUTELSAT QUANTUM، لتكون بذلك أول شركة اتصالات في الدولة تزيد من قدرات شبكة 5G لديها عبر ربطها بالأقمار الصناعية المبرمجة، ما يمنح العملاء فرصة الحصول على سرعات إنترنت عالية، وتغطية أفضل للشبكة، إضافة إلى قابلية التوسع لتلبية المتطلبات المستقبلية للتطبيقات التي تحتاج إلى استخدام نطاق ترددي عالٍ.

وتبدأ «اتصالات من &e» بتنفيذ هذه الخطوة بعد الاختبارات الكبيرة التي أجرتها لأكثر من عام، بهدف توسيع نطاق نشر شبكة الهاتف المتحرك 5G، عبر إضافة أحدث التقنيات الفضائية الكمية بالتعاون معEUTELSAT، إلى تقنيات Newtech Dialog Hub الحديثة التي تم تركيبها أخيراً لتعزيز قدرة شبكة الهاتف المتحرك.

وقال غسان مراد، رئيس وحدة الربط في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا في شركة «يوتلسات»: إن شركة يوتلسات تفخر بشراكتها مع «اتصالات من &e»، من أجل نشر استخدام شبكة 5G على أول شبكة أقمار صناعية مبرمجة في العالم، وتعزز من قدرة حزمنا القابلة للتوجيه بالكامل على تلبية الاحتياجات الملحّة لاستخدام شبكات الجيل التالي المتنقلة والأقمار الصناعية.

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