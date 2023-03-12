«إس أند بي غلوبال»: تواصل الزخم العقاري في دبي

المصدر: دبي - سيد صالح

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توقعت «إس أند بي غلوبال» استمرار الطلب على القطاع العقاري في دبي بدعم جاذبية أسعار العقارات السكنية، فيما سيستفيد قطاع الوحدات العقارية الإدارية من الزخم العقاري مع تدفق المزيد من الشركات العالمية على الإمارة، مرجحة نمو الناتج المحلي الإجمالي لدبي في 2023 بنحو 3%، فيما يتراوح معدل نمو السكان 2023 بين 3 و4 %.

ورصدت «إس أند بي غلوبال» آفاقاً إيجابية مطمئنة لاقتصاد الإمارات في كل قطاعاته العام الجاري. وتوقعت المؤسسة العالمية للتصنيف الائتماني خلال مؤتمر صحافي بعنوان «الآفاق الائتمانية لدول مجلس التعاون الخليجي، 2023»، أن تحتفظ أبوظبي طوال 2023 بتصنيفها المرتفع «AA»، وهو تصنيفها نفسه منذ أبريل 2014 مع تواصل الأداء الإيجابي لبنوك الدولة على كل المؤشرات المصرفية، التي فاقت المستويات السائدة في 2019، وهو العام الذي سبق تفشي «كوفيد 19».

ولفتت «إس أند بي غلوبال» إلى أن الآفاق الإيجابية المتوقعة لبنوك الدولة خلال 2023 تشمل مؤشرات الربحية، وجودة الأصول، وتوافر السيولة، إلا أن أبرز المؤشرات المتوقع أن تبلي فيها بنوك الإمارات بلاءً حسناً مؤشر العائد على الأصول، وذلك في ضوء نسبة العائد الذي حققته بنوك الدولة على أصولها العام الماضي، والتي بلغت 1.71 %، علماً بأنها بلغت 1.75 % في 2019. وفي ضوء التحسن المستمر في هذا العائد خلال العام الجاري، فمن المتوقع أن تنهي بنوك الدولة 2023 بعائد على أصولها يفوق مستويات ما قبل الجائحة.

ورصت المؤسسة آفاقاً إيجابية لشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، وأيضاً لأداء الشركة في ما يتعلق بالتحول إلى الطاقة المتجددة، كما توقعت أداءً مرناً للشركات وكيانات البنية التحتية في الدولة، يتجاوب مع الظروف الاقتصادية العالمية الراهنة، بفضل استقرار الأرباح، والميزانيات العمومية القوية، والحالة الجيدة في ما يخص التمويل ومواعيد استحقاق الالتزامات، وأن تبقى غالبية هذه الشركات والكيانات في الإمارات في وضع إيجابي مطمئن طوال العام الجاري.

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