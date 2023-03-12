ذهب وألماس في انتظار الفائزين بمعرض «الساعات والمجوهرات»

المصدر: الشارقة - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

يشهد معرض «الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات»، الذي ينظمه مركز إكسبو الشارقة بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة، مساء اليوم، فعاليات السحب الكبير والإعلان عن أسماء الفائزين المحظوظين بجوائز قيمة تشمل كيلوغراماً من الذهب وخواتم وقلادة من أفضل أنواع الألماس بالعالم، خصصها المعرض لزواره في دورته الـ 51. وحظيت فعاليات اليوم الرابع من معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات، بإقبال كبير من الزوار والتجار للاطلاع على ما يقدمه الحدث من عروض متميزة لمجموعات حصرية من الذهب والمجوهرات والساعات، إلى جانب العرض المتنوع لآخر خطوط الموضة المصممة من الألماس والأحجار الكريمة التي يقدمها أكثر من 500 عارض وشركة من أهم الأسماء والعلامات التجارية المحلية والعالمية، المتخصصة بتصميم وصناعة الذهب والمجوهرات والأحجار الكريمة.

تطوير

وأشار سلطان شطاف مدير إدارة المبيعات والتسويق في مركز إكسبو الشارقة، إلى أن إكسبو الشارقة حريص على تطوير المعرض بوتيرة مستمرة وتنويع فعالياته ومضاعفة جوائزه بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة الشارقة بهدف تحقيق النمو في أعداد العارضين والزوار وإسعادهم، وبالتالي تعزيز أهمية المعرض ليبقى المظلة الإقليمية الأكبر التي تجمع أقطاب الصناعة والتجار بجمهورهم مرتين سنوياً في الإمارات، وكذلك ترسيخ مكانة إمارة الشارقة كمركز إقليمي ودولي رائد في مجال صناعة وتجارة المجوهرات.

وأعرب عن سعادته بما يشهده معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات من إقبال جماهيري كبير، وهو ما يؤكد مكانة المعرض وأهميته كمنصة استثنائية تحظى بمتابعة ومشاركة كبار مصنعي ومنتجي الذهب والمجوهرات من مختلف دول العالم ووجهة مميزة لدى الزوار وعشاق اقتناء المجوهرات الثمينة والحصرية من خلال توفير أحدث خطوط الموضة والتشكيلات العصرية من الذهب والمجوهرات من شتى أسواق العالم تحت سقف واحد، إلى جانب إتاحة أقوى العروض لهم بأفضل الأسعار مع فرص فريدة للفوز بجوائز قيمة.

نخبة

ويشهد المعرض مشاركة نخبة من أبرز صناع ومصممي الساعات والمجوهرات وأشهر العلامات التجارية المحلية والعالمية في مجال المشغولات الذهبية والألماس والأحجار الكريمة واللؤلؤ والساعات وغيرها، كما تشارك العديد من البلدان الرائدة في مجال صناعة الساعات والمجوهرات ومن ضمنها كوريا الجنوبية، وروسيا، وسويسرا، والبحرين، الصين، هونغ كونغ، الهند، إيطاليا، اليابان، لبنان، باكستان، بولندا، قطر، المملكة العربية السعودية، سنغافورة، تايلاند، تركيا، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة.

>

› الحدث يشهد إقبالاً كثيفاً من الزوار والتجار

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز