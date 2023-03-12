«دار كريد» تطرح عطرها الجديد «سيلفر ماونتن ووتر»

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت دار كريد للعطور طرح عطرها الجديد «سيلفر ماونتن ووتر» الذي يتوفر الآن في المتاجر وعبر الإنترنت. واستوحت الدار العطر الجديد من النسيم الجبلي العليل وجداول جبال الألب النقية المتدفقة، حيث يمثلان معاً مشهداً طبيعياً منعشاً.

ويتكون هذا العطر من الروائح والخلاصات الطبيعية التي تكتمل بالقاعدة الخشبية، ويأخذنا عبير الشاي في رحلة بعيدة مفعمة بالذكريات، بينما يضفي الكشمش الأسود عمقاً على العطر المنعش والجذاب. ويضاهي هذا العطر مياه الجبال النقية، حيث يمنح القوة والانتعاش، كما أنه يدوم لفترة طويلة، ويذكرنا بالجداول المتلألئة التي تتدفق عبر جبال الألب السويسرية المغطاة بالثلوج. وبدأ العطر من فكرة هواء الجبال العليل ونقاوة الجليد والمياه العذبة في جداول جبال الألب.

وانعكست المناظر الطبيعية الخيالية للجبال الجليدية الكريستالية على تصميم المجموعة بينما عكس التصميم المكونات المعاصرة لتحفة فنية، فيما ساعد الضباب والجليد في تكوين رحلة خيالية إلى القمم السحرية.

وجاء الإلهام من مصادر عديدة من الجبال الجليدية العالية في القطب الشمالي إلى متسلقي الجبال الرواد في الماضي. وسعت دار كريد للاحتفاظ بالعناصر الأساسية لهويتها من خلال الاحتفاء بالطبيعة والمناطق المفتوحة التي تؤدي دوراً مهماً في هذه الحملة.

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