كازاخستان تدعو رجال الأعمال في دبي للاستثمار بها

المصدر: دبي - البيان

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أطلع روان جومابيك - القنصل العام لجمهورية كازاخستان في دبي رجال الأعمال على فرص ومزايا الاستثمار المتاحة في جمهورية كازاخستان، وما تشكله من نموذج عالمي متميز وناجح للتطور السريع، ومدى إمكانية الاستفادة من هذا التطور الذي تشهده مدن كازاخستان في قطاعات الأعمال والاستثمار بشكل عام.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي نظمته القنصلية العامة لجمهورية كازاخستان في مقرها صباح أمس بحضور مجموعات من المستثمرين ورجال الأعمال والإعلام في إطار لقاءاتها الدبلوماسية الرامية إلى التعريف بمجالات وقطاعات الاقتصاد الرئيسية والمستقبلية.

وجرى تنسيق اللقاء بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة دبي لدعوة رجال الأعمال في إطار تلاقي الجهود لإنجاح رحلة العمل التي ستنظمها الغرفة للمستثمرين إلى دول آسيا الوسطى، وتشمل كازاخستان وقيرغيزستان وأوزبكستان في الفترة من الخامس عشر وحتى التاسع عشر من شهر مارس الجاري.

وأبدى روان جومابيك - القنصل العام لجمهورية كازاخستان في دبي ترحيبه بالحضور، مؤكداً حرص حكومة كازاخستان على فتح آفاق الشراكات المستقبلية لمجتمعات الأعمال في الإمارات ونظيرتها في كازاخستان في كافة القطاعات الاستثمارية في إطار العمليات السياسية والاقتصادية التي تطمح إليها كازاخستان لتنمية الاستثمارات، مشيراً إلى القنصلية العامة على استعداد لمساعدة رجال الأعمال في الإمارات بشكل عام ودبي خصوصاً لتنفيذ المشاريع في كازاخستان وتوفير المعلومات اللازمة في مجال الاستثمار.

تبادل الوفود

وتطرق خلال اللقاء إلى السعي لتشجيع تبادل الوفود التجارية والمباحثات في مجالي التصدير والاقتصاد ودعم متابعة الزيارات لهذا الغرض، فضلاً عن التنسيق لتأسيس وتوسعة شبكة اقتصادية تسهل تداول فرص الأعمال المتاحة لدى البلدين، إلى جانب تبادل البيانات التجارية والإحصاءات وتفعيل أنشطة البحث المشتركة، إضافة إلى المشاركة في الفعاليات والمعارض والمؤتمرات الاقتصادية.

وخلال الاجتماع، أبدى رجال الأعمال اهتمامهم الكبير بتوسيع أعمال شراكاتهم إلى منطقة آسيا الوسطى، لاسيما في كازاخستان، طارحين عدداً من الموضوعات والتي تتصل بالجوانب التشريعية والمالية والمصرفية وما يتصل بسبل الاستثمار في كافة القطاعات.

وقام روان جومابيك - القنصل العام لجمهورية كازاخستان في دبي بتقديم شرح متكامل على المناخ الاقتصادي بجانب تقديم إجابات عن الأسئلة المقدمة في حضور ممثل دولة الإمارات العربية المتحدة «Kazazinvest» JSC.

استكشاف الفرص

وأكد القنصل أهمية هذه اللقاءات والتي تسهم في تعزيز العلاقات الوثيقة التي تربط دولة الإمارات بجمهورية كازاخستان، وتشكل مجالاً إضافياً من مجالات التعاون والتنسيق بين الجانبين، وإتاحة الفرصة لمجتمعي الأعمال لاستكشاف الفرص الاستثمارية في العديد من القطاعات الحيوية التي تتميز بها الدولتان الصديقتان.

وأكد تمضية الاتفاق بمواصلة التعاون، وكذلك التنفيذ المشترك لخطوات ملموسة مع غرفة تجارة وصناعة دبي ورجال الأعمال لتحقيق عوائد إيجابية من الزيارة إلى كازاخستان.

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