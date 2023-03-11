"اتصالات من &e" تطلق الاتصال عبر الأقمار الصناعية للجيل الخامس 5G SatComs

المصدر: وام

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أعلنت اتصالات من &e، اليوم عن تنفيذها لأحدث الحلول التقنية عبر الأقمار الصناعية EUTELSAT QUANTUM، لتكون بذلك أول شركة اتصالات في الدولة تزيد من قدرات شبكة 5G لديها عبر ربطها بالأقمار الصناعية المبرمجة، مما يمنح العملاء فرصة الحصول على سرعات إنترنت عالية، وتغطية أفضل للشبكة، بالإضافة إلى قابلية التوسع لتلبية المتطلبات المستقبلية للتطبيقات التي تحتاج إلى استخدام نطاق ترددي عالي .

تبدأ اتصالات من &e بتنفيذ هذه الخطوة بعد الاختبارات الكبيرة التي أجرتها لأكثر من عام، بهدف توسيع نطاق نشر شبكة الهاتف المتحرك 5G، عبر إضافة أحدث التقنيات الفضائية الكمية بالتعاون معEUTELSAT ، إلى تقنيات Newtech Dialog Hub الحديثة التي تم تركيبها مؤخراً لتعزيز قدرة شبكة الهاتف المتحرك.

وفي هذا السياق قال خالد مرشد، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا وتقنية المعلومات في اتصالات من &e إن اتصال الأقمار الصناعية أصبح ممكنناً رئيسياً للمجتمعات والأعمال في هذا المشهد الرقمي سريع التطور، أثناء ازدياد الطلب على الاتصال الدائم بشبكة الإنترنت، نظراً للحاجة الدائمة لاستخدام تقنيات مثل إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي، والبلوك تشين التي أصبح لها تأثير أكبر على حياة المستهلك. ومن خلال نشر حلول وتكنولوجيا الأقمار الصناعية هذه، سيتمكن عملاؤنا من الوصول إلى بياناتهم بسرعات عالية عبر شبكة 5G حتى في حالة عدم توفر الاتصال الأرضي، مما يمثل خطوة مهمة أخرى نحو تبني المنطقة لشبكات الجيل الخامس وسد الفجوة الرقمية".

وقال أوسكار غارسيا، النائب الأول للرئيس لتسويق الأعمال والخدمات المبتكرة في اتصالات من &e إن الحاجة تزداد إلى حلول الاتصال وتذهب إلى ما هو أبعد من الاتصالات التقليدية مع العملاء الراغبين في الوصول إلى أعلى السرعات على شبكة الإنترنت، ولتلبية احتياجاتهم لاستخدام التطبيقات كثيفة النطاق الترددي مثل خدمات(GSM)، وتكنولوجيا المعلومات عن بعد، والاتصالات الموحدة، وخدمات البث المباشر عبر الإنترنت) (OTT، وتدفق الوسائط، وغيرها الكثير من الخدمات، فإن اختبار وتنفيذ حلول الأقمار الصناعية هذه تعزز بشكل كبير قدرة شبكة الهاتف المتحرك على معالجة التطور المستقبلي للتطبيقات القديمة مع القدرة على ارتفاع حالات استخدام شبكة 5G في مختلف قطاعات الصناعة والأعمال.

وقال غسان مراد، رئيس وحدة الربط في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا في شركة "يوتلسات" إن شركة يوتلسات تفخر بشراكتها مع اتصالات من &e، من أجل نشر استخدام شبكة 5G على أول شبكة أقمار صناعية مبرمجة في العالم، وتعزز من قدرة حزمنا القابلة للتوجيه بالكامل على تلبية الاحتياجات الملحة لاستخدام شبكات الجيل التالي المتنقلة والأقمار الصناعية".

EUTELSAT QUANTUM، هو أول قمر صناعي تجاري Ku-band لديه حمولة مرنة بالكامل يمكن تهيئتها عن بعد بواسطة برنامج من مقر المستخدم، كحزمة قابلة للتوجيه ومبرمجة، يمكن التحكم فيها في الوقت الفعلي للأوامر، لتقديم أقصى قدر من الإنتاجية وتحسين سيناريوهات التشغيل المختلفة لديها.

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