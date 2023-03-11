نتائج استثنائية للشركات المدرجة حديثاً في «سوق دبي»

المصدر: دبي - البيان

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عزز سوق دبي المالي مكانته وجهة للشركات، مع استقطابه المزيد من الشركات والمؤسسات القوية، ما يزيد من جاذبيته للمستثمرين الأفراد والمؤسسات من داخل وخارج الدولة والصناديق الاستثمارية العالمية بعد تحقيق الشركات المدرجة حديثاً نتائج استثنائية.

ونجحت الشركات المدرجة حديثاً في سوق دبي في تحقيق أداء استثنائي ونتائج قوية خلال العام 2022 ما يعزز جاذبية السوق فيما تصدرت هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا» قائمة الشركات الجديدة المدرجة حديثاً في سوق دبي في الأداء، حيث ارتفعت قيمة إيرادات الشركة 15% العام الماضي إلى 27.35 مليار درهم، فيما قفز صافي الأرباح 22 % مسجلاً 8 مليارات درهم.

وسجلت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور»، قفزة 13.3 % في الإيرادات لتلامس 2.8 مليار درهم، العام الماضي، فيما ارتفع صافي الأرباح 7 % إلى مليار درهم.

ورفعت «تيكوم»، إيراداتها 22 % العام الماضي إلى 1.97 مليار درهم، بينما ارتفع صافي أرباح المجموعة 28% إلى 726 مليون درهم. وزاد صافي أرباح شركة «سالك» خلال النصف الثاني من 2022 بنحو 55.8 % إلى 529 مليون درهم، فيما سجلت إيرادات العام 1.9 مليار درهم بارتفاع 11.8%.

وبحسب خبراء فإن الإدراجات الجديدة القوية تضيف خيارات نوعية أمام المستثمرين وتشجع على تدفق السيولة وتنشيط التعاملات، لا سيما مع قيام المؤسسات ذات الربحية بتوزيعات سخية على المساهمين يعاد ضخ أجزاء كبيرة منها في السوق مرة أخرى، ما يحفز السيولة ويعمق ثقة الأفراد والمؤسسات.

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