152 ملياراً مكاسب الأسهم المحلية في 5 جلسات

المصدر: دبي - محمد عباس

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عززت أسواق الأسهم المحلية من مكاسبها خلال الأسبوع، وربح رأسمالها السوقي 152 مليار درهم.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.139 تريليونات درهم في نهاية جلسات التداول الأسبوع قبل الماضي إلى 3.291 تريليونات درهم أمس، منها 2.702 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي و589.626 مليار درهم للأسهم في سوق دبي. واستقطبت الأسهم سيولة بنحو 18.4 مليار درهم منها 16.75 مليار درهم في سوق أبوظبي و1.66 مليار في سوق دبي، وجرى تداول 1.57 مليار سهم عبر تنفيذ 96.92 ألف صفقة.

وخلال الأسبوع الماضي، ارتفع في سوق دبي أسهم إعمار للتطوير 12.2 % ودار التكافل 10.2 % والأغذية المتحدة 6.66 % والرمز 4 % ومصرف عجمان 3 % والعربية للطيران 1.5 %، وصعد إمباور 1 %. وفي أبوظبي زاد أدنوك للحفر 6.46 % وأبوظبي لبناء السفن 4.99 %، والدار العقارية 4.28 %، وبروج 3.14 % والجرافات البحرية 1.73 %، وارتفع ألفا ظبي القابضة 0.09 %.

وعلى المستوى اليومي، نجح 22 سهماً مدرجاً في الأسواق المحلية، أمس، في الصعود واختتام تعاملات الأسبوع باللون الأخضر، منها 12 سهماً في سوق أبوظبي و10 أسهم في سوق دبي . واستقطبت الأسهم سيولة بنهاية التداولات بنحو 1.3 مليار درهم، منها 1.06 مليار درهم في سوق أبوظبي و237.74 مليون درهم في سوق دبي بعد تداول 246.08 مليون سهم عبر تنفيذ 13.2 ألف صفقة.

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