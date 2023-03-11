1.3 تريليون درهم ودائع فوق 20 مليوناً

المصدر: (أبوظبي - وام)

ت + ت - الحجم الطبيعي

استحوذت الودائع (أكثر من 20 مليون درهم) على الحجم الأكبر من إجمالي الودائع في القطاع المصرفي بالدولة البالغة قيمتها 2.22 تريليون درهم بنهاية العام الماضي 2022، وذلك وفق إحصائيات مصرف الإمارات المركزي.

وأظهرت إحصائيات المصرف المركزي، أن الودائع بأكثر من 20 مليون درهم بلغت قيمتها نحو 1.31 تريليون درهم بنهاية ديسمبر الماضي بما يعادل 59 % من إجمالي ودائع القطاع المصرفي في الدولة، بزيادة 11.4 % مقارنة بنحو 1.175 تريليون نهاية ديسمبر 2021. وبلغت الودائع بأكثر من 5 ملايين وحتى 20 مليوناً نحو 269.24 مليار درهم أو 12.1 % من إجمالي الودائع، بزيادة 11 %. وحازت الودائع بأكثر من مليون وحتى 5 ملايين على نحو 13 % من الإجمالي بقيمة 288.73 مليار درهم في نهاية ديسمبر الماضي.

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