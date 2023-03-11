مايكروسوفت الإمارات تستضيف «إجنايت سبوت لايت»

المصدر: (دبي - البيان)

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أعلنت «مايكروسوفت الإمارات» عودة فعالية «إجنايت سبوت لايت»؛ إحدى فعاليات «مايكروسوفت إجنايت»؛ القمة المختصة بتعزيز التواصل بين عشاق التقنية وتطوير مهاراتهم. وقال نعيم يزبك، مدير عام مايكروسوفت الإمارات:

يتمثل هدفنا الرئيسي من تنظيم الفعالية في تعريف الجمهور المحلي بسبل تحسين الإنتاجية بالاستفادة من حلول مايكروسوفت السحابية. وتدعم إجنايت سبوت لايت مساعينا لتمكين مجتمع المطورين بالمنطقة، عبر استضافة فعالية لأبرز المبتكرين من رواد التحول الرقمي بالشرق الأوسط.

وسيتسنى لهم تطوير مهاراتهم والتعرف على طرق تحسين سلاسل التوريد وتدفقات العمل. وتنقسم الجلسات الجانبية بين فئة مخصصة للمطورين وأخرى لصناع القرار في قطاع تقنية المعلومات.

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