«جميرا» تطلق أول خدمة بقطاع الضيافة في الإمارات لتسجيل الوصول إلى فنادقها عبر الهاتف المحمول

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت «مجموعة جميرا»؛ شركة الضيافة الفاخرة الرائدة عالمياً التابعة لدبي القابضة، بالشراكة مع «دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي»، إطلاق خدمة تسجيل الوصول عبر أجهزة المحمول؛ الحل الرقمي البيومتري الأول من نوعه على مستوى قطاع الفنادق.

ويتيح الحل للضيوف استكمال جميع الإجراءات الروتينية لتسجيل الوصول من خلال هواتفهم المحمولة قبل وصولهم فعلياً إلى الفنادق، وبهذه الطريقة يحظى الضيوف بتجربة سهلة وسريعة لعملية تسجيل الوصول، بمتوسط زمن يقل 10 دقائق عن المعتاد.

وعرضت التقنية سابقاً على هامش جيتكس 2022، وهي تتيح لضيوف «مجموعة جميرا» ممن حجزوا عبر تطبيق المحمول التابع للمجموعة أو موقعها الإلكتروني Jumeirah.com، إرسال جميع وثائقهم المطلوبة لتسجيل الوصول، قبل وصولهم الفعلي إلى الفنادق بـ 48 ساعة.

وتشمل العملية خطوة للتحقق من الهوية تطبق للمرة الأولى في هذا القطاع في الدولة، إذ تطلب الخدمة من الضيف التقاط صورة شخصية عبر هاتفه المحمول ثم إرسالها عبر التطبيق لاستكمال عملية تسجيل الوصول. وحين يصل الضيف إلى مكتب الاستقبال لدى الفندق، بإمكانه حينها اختيار استلام مفتاح رقمي أو مفتاح على شكل بطاقة للغرفة.

وتلتزم الخدمة بأفضل معايير الخصوصية والأمان المعتمدة عند استخدام معلومات الضيف بعد موافقته.

وقال توماس ماير، الرئيس التنفيذي للعمليات في «مجموعة جميرا»: إطلاق خدمة تسجيل الوصول عبر الهاتف المحمول يساهم في تسجيل وصول الضيوف بطريقة آمنة وسريعة وسهلة، بالإضافة إلى تبسيط عملية الحجوزات المستقبلية للضيف الذي سجل مسبقاً بالخدمة، وتسهيل عمليات الدفع لهم أيضاً.

وقالت شيخة المطوع، مدير قسم شؤون الضيافة، وقطاع ترخيص الأعمال والتسجيل لدى دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي: ما كشفت عنه مجموعة جميرا يمثل تجربة رائدة للمسافرين العالميين، ويسهم بترسيخ مكانة دبي وجهة لا بد من زيارتها.

وتتوفر الخدمة حالياً في «برج العرب جميرا» و«جميرا بيتش هوتيل» و«جميرا أبراج الإمارات»، وستقدمها المجموعة هذا العام في العديد من فنادقها ومنتجعاتها الـ13 في الإمارات.

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