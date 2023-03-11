نهيان بن مبارك يفتتح معرض «كاستم شو- الإمارات» بمشاركة 70 جهة

المصدر: دبي - البيان

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افتتح معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، أمس، فعاليات الدورة الثامنة من معرض «كاستم شو- الإمارات 2023»، الحدث والوجهة الأكبر لمحبي السيارات والدراجات المعدلة في المنطقة الخليجية والشرق الأوسط، الذي تستضيف فعالياته مدينة إكسبو دبي حتى يوم غد الأحد.

ويستقطب المعرض مشاركة كبيرة لـ70 جهة من الشركات والمؤسسات والمصانع والورش المتخصصة في تعديل السيارات والدراجات من داخل الدولة وخارجها. وأشاد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان بمستوى المشاركة الكبيرة من العارضين من الدوائر الحكومية والمؤسسات الوطنية وهواة ومحبي السيارات والدراجات المعدّلة في الدولة وخارجها والذين اجتمعوا لتقديم أحدث الابتكارات فيما يخص هذا المجال.

وحرص معالي الشيخ نهيان بن مبارك خلال جولته في المعرض على التعرف على أحدث الإطلاقات، واستمع خلال الجولة لشرح واف من جمال صالح بن لاحج رئيس اللجنة المنظمة، كما توقف عند مشاركات الإمارات، ومن بينها الحضور اللافت للمرأة الإماراتية من خلال جناح المواطنة هدى المطروشي التي تدير وتمتلك ورشة ميكانيكية.

ووجهت اللجنة المنظمة الشكر الجزيل إلى معاليه على تفضله بافتتاح الدورة ودعمه اللامحدود للجنة المنظمة والمشاركين وتشجيعه لهم، حيث تسلم معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان درعاً تكريمية قدمها جمال صالح بن لاحج رئيس اللجنة المنظمة.

إقبال كبير

واستقبل المعرض في يومه الأول المئات من عشاق هواية السيارات والدراجات النارية المعدلة ومحبي رياضة التشويق والإثارة للتعرف على أحدث الابتكارات، ومتابعة فعاليات المعرض داخل قاعات العرض وفي ساحة المسابقات الخارجية، والتي تشمل سباقات الشل والاستعراض الحر والديرفت التي تستمر اليوم وغداً في المضمار الذي تم إعداده خصيصاً في مدينة إكسبو ليتيح للجمهور فرصة الاستمتاع بالحدث.

وقال جمال بن لاحج، إن المشاركة الكبيرة تعكس المكانة التي تبوأتها دولتنا بفضل نهج قيادتنا الرشيدة، والثقة في دور المعرض الذي يمضي بثبات مكملاً دورته الثامنة بنجاح.

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