«ماجد الفطيم» و«يلو دور إنيرجي» تتعاونان لتوفير كهرباء عبر الطاقة الشمسية

المصدر: دبي - البيان

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وقّعت شركة «ماجد الفطيم»، المتخصصة في مجال تطوير وإدارة مراكز التسوق والمجمعات ومنشآت التجزئة والترفيه في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا، اتفاقية خدمات رئيسة لتوليد 36 ميجاواط مع شركة «يلو دور إنيرجي»، العاملة في مجال الطاقة المستدامة للشركات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، لتوفير الكهرباء بالطاقة الشمسية لمجموعة مراكز التسوق التابعة لها في دول مجلس التعاون الخليجي.

واتساقاً مع استراتيجية «المحصلة الإيجابية» الخاصة بشركة «ماجد الفطيم»، ستقوم شركة «يلو دور إنيرجي» بموجب هذه الاتفاقية بتأمين الطاقة الكهربائية النظيفة إلى 18 مركز تسوق في دولة الإمارات ومملكة البحرين وسلطنة عمان، وستسهم في تحقيق أهداف الانبعاثات الصافية الصفرية في المنطقة.

ومن خلال تركيب محطات الطاقة الشمسية الجديدة إلى جانب الاستحواذ على محطات قائمة، من المتوقع أن ينتج المشروع أكثر من 55 مليون كيلوواط /‏‏‏ ساعة من الكهرباء النظيفة خلال السنة الأولى من التشغيل، أي ما يعادل تقليل انبعاثات الكربون بمقدار 39,000 مليون كيلوجرام.

وقال خليفة بن بريك، الرئيس التنفيذي لشركة «ماجد الفطيم» - إدارة الأصول: ستسهم الشراكة مع «يلو دور إنيرجي»، في مساعدة شركة «ماجد الفطيم» في خفض تكاليف الطاقة وقيادة التحول نحو الطاقة المستدامة، بما يتسق مع استراتيجية «المحصلة الإيجابية» التي نلتزم بها وأهداف قمة المناخ «كوب 28». وهذا سيمكننا من أن نكون أكثر كفاءة وتنافسية بمواجهة تغير المناخ.

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