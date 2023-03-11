«شروق» تجذب اهتماماً عالمياً بمشاريعها في «بورصة برلين»

المصدر: (الشارقة - البيان)

ت + ت - الحجم الطبيعي

استعرضت هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق) أمام زوار «معرض بورصة برلين الدولي للسياحة والسفر 2023»، الذي اختتم فعاليات دورته الـ56 في العاصمة برلين، أبرز مشاريعها السياحية التي تعزز مكانة الشارقة وأهميتها في صناعة السياحة والسفر.

ونجح جناح «شروق» خلال المشاركة الـ14 في معرض بورصة برلين باستقطاب آلاف العارضين، وقادة الأعمال، وخبراء الصناعة، والعاملين في صناعة السفر، والزوار من أكثر من 150 دولة حول العالم، من خلال محفظة مشاريعها المتنوعة والمكونة من 6 فئات رئيسية هي: الضيافة، العقارات، المراكز التجارية والترفيه، الاستثمارات والشراكات، الفنون والثقافة، وترويج الاستثمار.

وقال أحمد عبيد القصير، المدير التنفيذي لـ«شروق»: «تأتي المشاركة في هذا الحدث العالمي لما يمثله من منصة لتعزيز التعاون والشراكات بين الشارقة وألمانيا وباقي دول القارة الأوروبية، إذ عملنا على استعراض مسار نمو قطاع السفر والسياحة في الإمارة، من خلال تسليط الضوء على جميع مشاريع «شروق» التي أسهمت في تعزيز مكانة الإمارة مركزاً عالمياً للاستثمار والعمل والاستقرار».

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز