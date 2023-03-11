أكبر خاتم في العالم بمعرض الساعات والمجوهرات

المصدر: الشارقة - البيان

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يواصل معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات فعالياته في مركز إكسبو الشارقة، مقدماً لزواره فرصة استثنائية من نوعها للتسوق في إحدى أكبر منصات الذهب والمجوهرات على مستوى الدولة والمنطقة.

في ظل تفرده بعرض للعديد من التصاميم العالمية والقطع الحصرية من أرقى المجوهرات والمشغولات الذهبية النادرة وقطع الألماس الفريدة والساعات الفاخرة، والتي تقدمها مئات الشركات والعلامات التجارية المحلية والعالمية ضمن النسخة الـ51 من المعرض الذي يختتم فعالياته غداً.

أكبر خاتم في العالم

وشهد الحدث عرضاً لخاتم «نجمة طيبة» المصنف كأكبر خاتم في العالم والمصنوع من 66 كغ من الذهب عيار 21 قيراطاً والمرصع بأكثر من 5 كغ من بلورات سواروفسكي، والذي قدمته شركة طيبة لتجارة الذهب والمجوهرات، في حين شهدت منصة دار فاني للمجوهرات الإيطالي عرضاً لمجموعة من المشغولات الذهبية والمجوهرات الإيطالية.

ضمت مئات القطع المتنوعة بين العقود والقلادات والأساور والخواتم وتميزت المجموعة بتصاميمها الأخاذة وأشكالها وألوانها الزاهية والتي مزج فيها الذهب بالأحجار الكريمة والألماس.

كما تألق المعرض بما شهده من عرض متنوع لمشغولات ذهبية ومجوهرات هندية ذات التصاميم الفريدة من نوعها والمستوحاة من التراث والثقافة الهندية، ولا سيما في ظل مشاركة أكثر من 60 شركة هندية بالمعرض، حيث قدمت مجوهرات راميش الهندية عرضاً واسعاً لمجموعة من المشغولات الذهبية المرصعة بالياقوت الأبيض والزمرد والأوبال.

كما شهدت منصة شركة سالم الشعيبي للمجوهرات عرضاً لقطع حصرية من الذهب والمجوهرات، ومن ضمنها مجموعة «المرزم» المستوحاة من انعكاس الضوء على عقد المرية المرصعة بالألماس والتي تحتوي على نصف كيلوغرام من الذهب و150 قيراطاً من أفضل أنواع الألماس في العالم، إلى جانب مجموعة عجيد الريم المستوحاة من التراث والثقافة الإماراتية.

منصة رئيسية

وأشار سيف المدفع، الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، إلى أن المعرض أصبح منصة رئيسية لتجارة الذهب والمجوهرات والساعات في منطقة الشرق الأوسط، ومقصداً للشركات العالمية ولأهم العلامات التجارية الشهيرة والتجار والمصممين والحرفيين لتعزيز حضورهم في أسواق المنطقة.

خصوصاً أن «إكسبو الشارقة» هو مركز المعارض الوحيد في العالم الذي ينظم هذا النوع من الأحداث مرتين سنوياً، وهو ما يعزز من نجاحات الحدث في اجتذاب عشرات الآلاف من الزوار وتحقيق رضاهم من خلال توفير أحدث خطوط الموضة والتشكيلات العصرية من شتى أسواق العالم تحت سقف واحد.

وأكد المدفع أن سعي المشاركين لإطلاق تصاميم حصرية ونادرة وتقديم أفضل منتجات ومشغولات مؤسساتهم من الذهب والمجوهرات، يأتي انطلاقاً من حرصهم على تحقيق التميز بعلاماتهم التجارية في هذا الحدث الإقليمي الرائد، وتسجيل مشاركة متميزة تعزز من فرصهم التسويقية، خصوصاً أن الحدث يستقطب كل عام آلاف الزوار.

مشيراً إلى أن المعرض سيحفل خلال الأيام المقبلة بالمزيد من المفاجآت لزواره بما سيتضمنه من عرض متنوع لأرقى تصاميم المجوهرات الماسية والذهب والبلاتين، واللؤلؤ والمجوهرات الفضية والأحجار الكريمة.

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