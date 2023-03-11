«غلفتينر»: صناعة الشحن تتعافى

المصدر: (الشارقة- البيان)

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شاركت شركة غلفتينر، لإدارة الموانئ والخدمات اللوجستية، في المؤتمر التجاري TPM23، حيث انضم سايمون إينسلي، كبير مسؤولي المبيعات في غلفتينر إلى أكثر من 3500 شخصية من قادة الصناعة في المؤتمر.

وقال سايمون إينسلي: «صناعة الشحن تتعافى من فترة غير مسبوقة من النمو والاضطراب، حيث واجهت العلاقات عبر سلاسل التوريد بأكملها تحديات عديدة، بينما نواجه تحديات جديدة في السوق في عام 2023، الآن هو الوقت المناسب لشركات النقل والشاحنين لإصلاح العلاقات، التي سادت خلال الجائحة بشكل تعاوني وخلق الثقة والفرص في مستقبل الصناعة».

ونظم الحدث «ذا جورنال اوف كوميرس»، ويعتبر أحد أكبر المؤتمرات التجارية في العالم. يأتي ذلك فيما يتسارع نمو العرض بشكل ملحوظ، حيث تتوقع Maritime Strategies «ام اس آي» نمواً في الأسطول بنسبة 7% على أساس سنوي في عامي 2023 و2024.

وقد تضاعف ذلك من خلال لوائح الصناعة الجديدة المتعلقة بالانبعاثات، التي دخلت حيز التنفيذ في 1 يناير 2023، ما أدى إلى زيادة الاستثمار في المعدات وتطوير وتحسين الموانئ. وقال إينسلي: «العرض والطلب يستعيدان التوازن بعد جائحة كورونا».

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