«إليكترا» تفتتح بجزيرة بلوواترز دبي أول متاجرها العالمية بالمنطقة

المصدر: (دبي- البيان)

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افتتحت شركة إلكترا الأمريكية للدراجات، في دبي أول متاجرها العالمية في المنطقة، كما أعلنت العلامة الشهيرة عن خطة توسع قوية. ويقع المتجر الرئيسي الذي تبلغ مساحته 109 أمتار مربعة في موقع استراتيجي في جزيرة بلوواترز دبي.

ويمكن للضيوف باختبار الدراجات و استئجارها لمدة يوم واحد إلى 6 أشهر. وقال كيفن كوكس الرئيس التنفيذي للشركة «المتجر الجديد أول صالة عرض للعلامة التجارية في شبه الجزيرة العربية حيث اكتسب ركوب الدراجات شعبية في السنوات الأخيرة. نتوقع في أن تبلغ المبيعات السنوية حوالي 3000 دراجة». و نخطط لفتح ما يصل إلى 5 متاجر Electra في المدن الرئيسية في الإمارات في غضون عامين.

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