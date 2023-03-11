عمومية سيراميك رأس الخيمة تقر توزيع 20 % أرباحاً عن 2022

المصدر: رأس الخيمة – أحمد أبوالفتوح

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أقرت الجمعية العمومية لسيراميك رأس الخيمة، بجلستها، التي عقدت أمس، برئاسة الشيخ صقر بن سعود القاسمي رئيس مجلس إدارة الشركة، توزيع 20% أرباحاً لعام 2022، بواقع 10% عن النصف الأول، و10% عن النصف الثاني.

وقال الشيخ صقر بن سعود القاسمي رئيس مجلس إدارة الشركة: «سجلت الشركة أعلى أداء قياسي خلال العام 2022، مع ارتفاع إجمالي الإيرادات بنسبة 22.9%، ليبلغ 3.52 مليارات درهم وارتفاع صافي الربح المسجل بنسبة 19.8%، ليصل إلى 340 مليون درهم، وهو رقم قياسي جديد مقارنة بعام 2021».

وأشار إلى ارتفاع إجمالي الإيرادات بنسبة مكنت الشركة من تحقيق نتائج ملحوظة، حيث سجل نسبة 22.9% على أساس سنوي، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ العام 2009.

توسعات

وأكد عبدالله مسعد، الرئيس التنفيذي لمجموعة سيراميك رأس الخيمة موافقة الجمعية العمومية على توزيع أرباح نقدية عن العام 2022، بواقع 20 فلساً للسهم، منها 10 فلوس للنصف الأول من العام الماضي، تم دفعها في أغسطس الماضي كونها أرباحاً مرحلية، و10 فلوس للنصف الثاني من العام .

وقال: «تعتزم الشركة التوسع في عملياتها التشغيلية في الإمارات من خلال مشروع تحسين البلاط قيد التنفيذ، يبدأ الإنتاج في الربع الأول 2023 لمساحة تقدر بـ 5 ملايين متر مربع من بلاط البورسيلان.

كما تم الانتهاء من تعزيز القدرة الإنتاجية للأدوات الصحية مع بدء الإنتاج بالطاقة الكاملة تقدر بـ 260.000 قطعة لعام 2023، ولا يزال التوسع في القدرة الإنتاجية لأدوات المائدة جارياً، حيث يقدر الإنتاج التجاري للربع الثالث من عام 2023 بـ10 ملايين قطعة.

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