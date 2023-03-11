«اقتصادية أبوظبي» توسع نطاق منحة براءة الاختراع

المصدر: أبوظبي - وام

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أعلن مكتب أبوظبي للتنافسية، التابع لدائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي توسيع نطاق منحة براءة الاختراع وتحسين المميزات التي توفرها للمخترعين.

ضمن مبادرات «أبوظبي تبتكر»، الإطار العام لتعزيز منظومة الابتكار في الإمارة الذي أُطلق في عام 2022، لتوفير البيئة المناسبة لرعاية وبناء القدرات، وتطوير الأفكار إلى خدمات ومنتجات ومشاريع تسهم في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية المتنوعة، والذكية، والمستدامة.

فئات مؤهلة

ويأتي توسيع نطاق الفئات المؤهلة للحصول على منحة براءة الاختراع ليشمل الشركات متناهية الصغر، والصغيرة، والمتوسطة، والمؤسسات الأكاديمية والمنشآت الاقتصادية المسجلة في إمارة أبوظبي، من أجل تحفيزها على الابتكار، وتحقيق أهداف استراتيجية التنويع الاقتصادي، وإيجاد الوظائف المناسبة، خصوصاً المجالات التي تعتمد المعرفة والابتكار.

وتشمل التعديلات، وفقاً لدليل شروط وأحكام منحة براءة الاختراع الذي أصدرته اقتصادية أبوظبي، زيادة الدعم المالي للمخترعين من الأفراد والشركات متناهية الصغر، والصغيرة، والمتوسطة، والمؤسسات الأكاديمية والمنشآت الاقتصادية بنسب تتراوح بين 27% و30%، لتسهيل حصول المخترعين على براءات لاختراعاتهم من خلال تخفيف الأعباء المالية المترتبة عليهم في هذه المرحلة المهمة، من مسيرة تطوير الاختراعات وتسجيلها قبل تحويلها إلى منتجات وخدمات مبتكرة.

دليل جديد

وينص الدليل الجديد على توسيع نطاق المنح لتشمل طلبات براءة الاختراع المقدمة للجهات المعنية بالتسجيل في الإمارات والمنظمة العالمية للملكية الفكرية «الوايبو» أو الإمارات ودولة أخرى، وفقاً للشروط والأحكام الخاصة بذلك في دليل منحة براءة الاختراع.

وشهدت طلبات تقييم براءات الاختراع، خلال عام 2022، نمواً ملحوظاً، حيث ارتفعت إلى 91 طلباً بزيادة 86 % مقارنةً بـ49 طلباً في 2021، كما ارتفع عدد الطلبات التي حصلت على دعم لتسجيل براءات اختراع إلى 30 طلباً مقارنةً بـ3 طلبات فقط في 2021.

مبادرات وبرامج

وقالت هالة العامري، المدير التنفيذي لمكتب أبوظبي للتنافسية: يعكس توسيع نطاق منحة براءة الاختراع حرص اقتصادية أبوظبي على دعم المخترعين وتحسين منظومة الابتكار وريادة الأعمال. ومنذ إطلاق أبوظبي تبتكر، الإطار العام للابتكار، طرحنا مبادرات وبرامج عدة تركز على المواهب والمعرفة، والتمويل، والمساحات والأماكن، والطلب، والثقافة والمحفزات، كونها تعد من العوامل الأساسية لتحسين بيئة الابتكار.

وشملت المبادرات التي أطلقها مكتب أبوظبي للتنافسية، أخيراً، برنامج أبوظبي لحاضنات الابتكار، بهدف تحديد القواعد والموجهات الأساسية لترخيص الحاضنات في المؤسسات التي تستثمر في الحلول التقنية الحديثة، وتدعم البحث والتطوير والمشاريع المبتكرة.

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