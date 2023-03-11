نقاشات معمقة لغرفة دبي للاقتصاد الرقمي حول الميتافيرس والعملات الرقمية

المصدر: دبي - البيان

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نظمت غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، الورشة الثامنة من سلسلة ورش عمل الاقتصاد الرقمي التي تعقدها الغرفة بشكل دوري، وجمعت فيها أهم القادة والمديرين التنفيذيين ورواد الأعمال في مجال الميتافيرس والعملات الرقمية، لإجراء نقاشات معمقة حول الفرص والتحديات وكيفية تطوير بيئة أعمال هذا القطاع.

شارك في ورشة العمل أحمد بن بيات، نائب رئيس مجلس إدارة غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، بالإضافة إلى أعضاء مجلس إدارة غرفة دبي للاقتصاد الرقمي هند صديقي وفادي غندور وداني فرحه. وقال أحمد بن بيات: تتمتع دبي ببيئة أعمال رقمية صحية وحيوية، وترحب بالشركات الرقمية العاملة في مختلف القطاعات الاقتصادية.

التزام

وأضاف: ورشة العمل حول الميتافيرس والعملات الرقمية، هي واحدة من سلسلة ورش عمل الاقتصاد الرقمي التي نواصل تنظيمها لأنها تمثل منصة للحوار والنقاشات والفعالية مع أبرز القادة وصناع القرار في هذا المجال لتناول آخر التطورات، وتعكس ورشة العمل التزامنا بترسيخ مكانة دبي كمركز عالمي رائد في مجالات الويب 3 وتقنيات الميتافيرس.

ويتماشى الحوار البناء مع استراتيجية دبي للميتافيرس، الهادفة إلى ترسيخ مكانة دبي ضمن أفضل 10 مدن ومراكز عالمية في الاقتصادات الرائدة في مجال الميتافيرس واستقطاب أكثر من ألف شركة تعمل في مجال الميتافيرس لتطوير تقنيات الويب 3 وتطبيقاته في دبي.

وأطلقت دبي سلطة تنظيم الأصول الافتراضية، لتوفير إطار عمل آمن ومتقدم لتنظيم قطاع الأصول الافتراضية، وأخيراً دخلت سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية عالم الميتافيرس وأعلنت عن تأسيس مقر رئيسي لها في العالم الافتراضي «ذا ساند بوكس» لتصبح بذلك أول هيئة تنظيمية في العالم تدخل إلى عالم الميتافيرس.

وأنهت عدد من الشركات العاملة في مجال العملات المشفرة والأصول الرقمية العالمية مثل باينانسن وكريبتو. كوم وبايبيت نقل مراكز أعمالها الرئيسية إلى دبي لما توفره الإمارة من تشريعات محفزة، ونظم سهلة وديناميكية. وتلتزم غرفة دبي للاقتصاد الرقمي بإشراك جميع الأطراف ذات الصلة في رسم خارطة طريق واضحة لتشجيع الابتكار في الصناعات الرقمية في دبي .

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