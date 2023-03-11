10905 زوار لمعرض دبي الدولي للأخشاب ومكائن الأخشاب

المصدر: دبي - البيان

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اختتمت، مساء أول من أمس، فعاليات الدورة التاسعة عشرة لـ«معرض دبي الدولي للأخشاب ومكائن الأخشاب»، بمشاركة 412 عارضاً من 42 دولة، واستقطب المعرض شركات من الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا والصين والهند والبرتغال وفرنسا وتركيا وبنما ومصر والأردن والسعودية، بالإضافة إلى مشاركة محلية كبيرة.

وأكد رؤساء وأصحاب شركات عارضة المكانة المتميزة لمعرض دبي الدولي للأخشاب، وحضوره القوي في أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأشادوا بالإقبال الكبير من الزوار وحجم والمبيعات ما حفزهم على حجز مساحات أكبر لأجنحتهم في الدورة المقبلة.

وقال داوود الشيزاوي رئيس اللجنة المنظمة لمعرض دبي الدولي للأخشاب ومكائن الأخشاب: «نجحت الدورة الـ 19 من المعرض في الحفاظ على مكانتها الرائدة وأهميتها العالمية في مجال صناعة الأخشاب، مشيراً إلى استقطاب الحدث 10905 زوار».

جوائز الابتكار

وتخلل المعرض الإعلان عن أسماء الفائزين بجوائز الابتكار في صناعة الأخشاب، التي تم تنظيمها بهدف تحفيز المؤسسات والشركات العاملة في القطاع على تقديم حلول وأفكار جديدة مبتكرة.

وحازت جائزة المنتجات الخشبية المبتكرة شركة إيميلام، وحلت ديزرت بورد ثانية، وحازت شركة جيرمني تك جائزة تكنولوجيا النجارة المبتكرة، واحتلت شركة كومازا فورستري المركز الأول في الالتزام بالمسؤولية المجتمعية للشركات، وجاءت شركة إكتوبيا تك ثانية.

كما فازت بجائزة المرأة المتميزة خلال العام شركة زاجد للأخشاب ممثلة بالسيدة براشي كاغزي، وحازت مجموعة MBN جائزة رواد الأعمال الشباب، وفازت شركة رويال دورز بجائزة أفضل تصميم، وجاءت شركة جود وود في المركز الثاني.

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