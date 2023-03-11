500 عارض من 53 دولة في «جيسيك جلوبال 2023»

المصدر: دبي- البيان

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يستعد معرض ومؤتمر الخليج العالمي لأمن المعلومات (جيسيك جلوبال)، في دورته الحادية عشرة التي تنعقد من 14 إلى 16 مارس الجاري في مركز دبي التجاري العالمي.

لاستضافة أكثر من 500 علامة تجارية للأمن السيبراني و300 متحدث في مجال أمن المعلومات و1000 شخص من أبرز المخترقين الأخلاقيين في العالم، بهدف استكشاف الفرص والتحديات في سوق الأمن السيبراني العالمي الذي تصل قيمته إلى نحو تريليوني دولار، وفقاً لتقديرات شركة الاستشارات العالمية «ماكينزي أند كومباني».

وتنعقد فعاليات «جيسيك جلوبال 2023» تحت شعار «تواصل العقول، تعزيز المرونة السيبرانية»؛ ويتوقع أن يستقطب هذا الحدث ما يزيد على 35 ألف زائر من أكثر من 100 دولة.

وينعقد المعرض الذي ينظمه مركز دبي التجاري العالمي ويستضيفه مجلس الأمن السيبراني في الإمارات، على خلفية ازدهار الاقتصاد الرقمي العالمي الذي يُقدر حجمه بنحو 11.5 تريليون دولار ويواجه مستوى غير مسبوق من التهديدات السيبرانية يتوقع أن تكلف العالم 10.5 تريليونات دولار سنوياً بحلول عام 2025.

وتضم قائمة المشاركين في هذا الحدث نخبة من كبريات شركات التكنولوجيا العالمية مثل هواوي ومايكروسوفت وسيسكو وهانيويل ودو؛ بالإضافة إلى أبرز شركات أمن المعلومات مثل سباير سوليوشنزن، سيبيكس، كراود سترايك، مانديانت، بنتيرا، بيفوتال، بورت 53، كلاودفير، إيدجيو، سكيوروركس، سيناك، ثريتلوكر، فوتيرو، سبايدر سلك، ووترفول وغيرها.

وأكد الدكتور محمد حمد الكويتي مدير مجلس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات، على ضرورة التعاون بهدف تطوير الخبراء وتعزيز المعرفة بالأمن السيبراني في عالم ما بعد الجائحة، وقال:

«نرى أن هناك حاجة ملحة إلى تطوير مستوى التعاون بين مختلف الأطراف المعنية لأن مستوى تهديدات الأمن السيبراني تزايد سريعاً بعد الجائحة، كما برزت منظومات رقمية جديدة، من أمثال الميتافيرس والحوسبة الكمية».

وأضاف: لكي نتمكن من رسم معالم نماذج الأمن السيبراني الجديدة، نجمع فريقاً استثنائياً من قادة الأمن السيبراني خلال مؤتمر جيسيك جلوبال، حيث يدعم مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات بشكل كامل مبادرة جيسيك لتشكيل مجموعة من أهم خبراء أمن المعلومات لمناقشة أخطر التحديات والعمل على تطوير المناعة الإلكترونية للشركات والمؤسسات في دولة الإمارات العربية المتحدة والعالم«.

وأشار الدكتور ألويسيوس تشيانغ، كبير مسؤولي الأمن السيبراني لدى هواوي في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، إلى أن مرونة الاقتصاد الرقمي تتطلب الحذر، قائلاً:»نحن نولي أهمية بالغة لإجراء الأبحاث وتوفير الرؤى حول قطاع الأمن السيبراني وبيئة الأعمال، حيث يضمن لنا ذلك مواكبة أحدث التطورات في مجال إدارة مشهد المخاطر الإلكترونية«.

وأضاف»اخترنا جيسيك جلوبال لنوحد قوى الجهات المختلفة وننطلق لنصنع رؤية موحدة واستباقية للأمن السيبراني، مع إبراز قدرة هواوي على تقديم الدعم لعمليات التحول الرقمي، بالإضافة إلى تقديمنا نموذجاً متقدماً للأمن السيبراني يوفر أعلى مستويات الخصوصية لعملائنا«.

ويستضيف»جيسيك جلوبال 2023«النسخة الأولى من فعالية»هاك-أو-سفير«(Hack-O-Sphere)، والتي تضم سلسلة من مسابقات الأمن السيبراني، والجلسات التدريبية المعتمدة المجانية من معهد»سانس«(SANS) والمجلس الدولي لمستشاري التجارة الإلكترونية (EC Council).

ويمكن للمشاركين فيها الاطلاع حصرياً على مركز عمليات الأمن السيبراني الوطني التابع لمجلس الأمن السيبراني في الإمارات.

ومن المتوقع أن يشارك في هذه الفعالية أكثر من 1000 مخترق أخلاقي من جميع أنحاء العالم والمجتمع المحلي لمواجهة تهديدات سيبرانية واقعية وإيجاد الحلول المناسبة لها.

وتتصدر أجندة أعمال المعرض بطولة»سي واي تاكا«العالمية للأمن السيبراني، والتي تنظمها شركة»سي واي تاكا«الإسرائيلية بالتعاون مع مجلس الأمن السيبراني في الإمارات و»سايبر جايت«.

ويستعرض خبراء الأمن السيبراني من جميع أنحاء العالم مهاراتهم الرقمية لاغتنام فرصة الفوز بمليون دولار بما يعد أحد أكثر تحديات»المخترقين الأخلاقيين Capture the Flag«المختصة بالأمن السيبراني قيمةً في العالم.

ستشهد فعالية»هاك-أو-سفير«عودة تحدي»تصدي الثغرات - Bug Bounty«، والذي سجل رقماً قياسياً في موسوعة غينيس لأنه أكبر تحدٍّ لتصدي الثغرات على مستوى العالم. ويشارك في هذا التحدي أكثر من 200 مخترق أخلاقي لإجراء اختراق مباشر في البحث عن ثغرات أمنية في منتجات واقعية.

ويستضيف»جيسيك جلوبال«كوكبة من أبرز المخترقين أبرزهم جو»كينغبن«غراند، أسطورة الأمن السيبراني الذي اخترق محفظة عملات مشفرة بقيمة مليوني دولار؛ وهيو نغو، المحتال السابق الذي سرق بمفرده البيانات الشخصية لنحو 200 مليون مواطن أمريكي؛ وبرايس كيس جونيور المعروف باسم»واي تي كراكر«.

وهو مخترق ورائد أعمال ذاع صيته بعد اختراقه الموقع الإلكتروني الخاص بمركز غودارد لرحلات الفضاء التابع لوكالة الفضاء الأمريكية»ناسا«؛ وجيسون إي ستريت، المخترق المخضرم والكاتب الذي ذاع صيته لسرقته عدداً من المصارف عبر القارات الخمس.

سيقدم معرض»جيسيك جلوبال 2023«مسابقة العروض التقديمية الخاصة بشركات الأمن السيبراني الواعدة»UnLock«، والتي تشارك فيها نحو 100 شركة ناشئة في مجال الأمن السيبراني لاستعراض حلولها المبتكرة لصياغة مستقبل الأمن السيبراني.

تم جمع 79 مليار دولار من رأس المال الاستثماري لتمويل الشركات الناشئة في مجال الأمن السيبراني عبر أكثر من 4200 صفقة منذ عام 2018، وذلك وفقاً لتقرير صادر عن شركة»مومينتوم سايبر«.

«دبي الرقمية»

وأعلنت «دبي الرقمية» عن حضور قوي في المعرض من خلال مركز دبي للأمن الإلكتروني بوصفه شريكاً رسمياً للحدث.

وقال حمد المنصوري مدير عام دبي الرقمية: يوماً بعد يوم، تتعزز أهمية الأمن السيبراني باعتباره درع الحماية من الأخطار المصاحبة للتطورات في مجال الرقمنة والذكاء الاصطناعي وثورة البيانات.

من هنا تأتي أهمية عقد الفعاليات الإقليمية مثل»جيسيك«حيث يلتقي آلاف المهتمين والمتخصصين لبحث آفاق التعاون وتبادل الخبرات حول أحدث الاستراتيجيات والتقنيات في مجال أمن المعلومات.

وأضاف إن المعرض يشكّل منصة مثالية لمركز دبي للأمن الإلكتروني الذي يعمل على تعزيز الابتكار في مجال الفضاء الإلكتروني لتسليط الضوء على مستجدات مشاريع المركز في مجال الأمن السيبراني، ومبادراته المستقبلية التي يسعى من خلالها إلى ضمان التطبيق الأمثل لاستراتيجية دبي للأمن الإلكتروني، وتعزيز منظومة الأمن الإلكتروني في إمارة دبي.

ترسيخ الأمن الإلكتروني

بدوره أكد يوسف الشيباني، مدير عام مركز دبي للأمن الإلكتروني حرص المركز على المشاركة في المعرض، لاستعراض تجربة دبي في مجال الأمن السيبراني وتطبيق أفضل الممارسات والابتكارات ضمن هذا الإطار وبما يتوافق مع أهداف استراتيجية الإمارة للأمن السيبراني.

كما يدعم المعرض مهمتنا لترسيخ الأمن الإلكتروني في الفضاء الرقمي للمدينة من خلال التعرف على أحدث التوجهات بهذا المجال وإبرام الشراكات المثمرة مع الجهات أصحاب العلاقة، ما يعزز مكانة دبي كمركز عالمي للتكنولوجيا المتقدمة في هذا القطاع.

«تينابل»

وتشارك شركة تينابل، المختصة بإدارة التعرض للمخاطر السيبرانية، في المعرض. وقال ماهر جاد الله، المدير الأول للشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى تينابل: لفترة طويلة جدًا، قامت صناعة الأمن بإنشاء حلول نقطية تركز على جوانب معينة جداً من الأمن السيبراني.

ومع ذلك، قامت تينابل بتحدي هذا النهج، مما يتيح للعملاء التعامل مع المخاطر السيبرانية بشكل استباقي وإدارتها وتقليلها عبر بنيتهم الأساسية بأكملها - سواء كانت سحابية، أو إنترنت الأشياء، أو التحكم الصناعي أو منصات أخرى.

«سينتينل وان»

كما تشارك شركة»سينتينل وان «في المعرض، وقال تامر عودة، المدير الإقليمي للمبيعات لدى»سينتينل وان «:» كشركة متخصصة في الجيل التالي من حماية النقاط النهائية، نتطلع إلى عرض حلولنا ومشاركة خبراتنا مع الزوار ولاعبي الصناعة على حد سواء في معرض جيسيك 2023، إنه أحد أكبر معارض الأمن في الشرق الأوسط، وفريقنا متحمس لإظهار كيف يمكن لمنصتنا الأمنية الذاتية مساعدة المؤسسات على البقاء قدماً من التهديدات الناشئة وتأمين بيئاتهم الرقمية بثقة«.

«نوزومي نتووركس»

وأعلنت نوزومي نتووركس، للتقنيات التشغيلية وأمن إنترنت الأشياء، عن مشاركتها في المعرض وتستعرض الشركة خلال الفعالية مجموعتها الواسعة من حلول التقنيات التشغيلية وأمن إنترنت الأشياء والتي يمكن الاستفادة منها في حماية البنية التحتية الحرجة والشبكات الصناعية والمؤسسات الحكومية من التهديدات السيبرانية، فيما تعزّز إمكانات الصمود والمرونة التشغيلية.

وقال: بشير موسى، المدير الإقليمي للشرق الأوسط وإفريقيا وروسيا لدى نوزومي نتووركس: تقدم حلولنا إمكانات مميزة لمراقبة الأصول والشبكات والكشف عن التهديدات، ما يسمح للمؤسسات بتخفيض المخاطر وتعزيز قدرتها على الصمود في وجه التهديدات السيبرانية. ونشارك في جيسيك 2023 للتواصل مع الشركات التي تواجه تحديات مماثلة ومع الشركاء والزوار من جميع أنحاء العالم».

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