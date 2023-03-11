مشاركة ناجحة لـ«جلف كرافت» في «دبي العالمي للقوارب»

المصدر: (دبي - البيان)

ت + ت - الحجم الطبيعي

اختتمت شركة «جلف كرافت» مشاركة ناجحة في النسخة التاسعة والعشرين لمعرض دبي العالمي للقوارب بعد أن استقطب جناحها عدداً كبيراً من الزوار، لا سيما أنه شهد الإطلاق العالمي لليختين ماجستي 111 ونوماد 101 بالتزامن مع الإعلان عن رؤيتها الجديدة للمستقبل تحت شعار «ليجاسي إن موشن».

وكشفت «جلف كرافت» عن اليخت الجديد كلياً نوماد 101، كما عرضت تشكيلة متنوعة للقوارب واليخوت الممهورة بتوقيع أشهر علامتها التجارية، مثل اليخت السوبر «ماجستي 120» واليخت الفاخر الشهير «ماجستي 100».

وقال محمد حسين الشعالي، رئيس مجلس إدارة «جلف كرافت»: «كانت مشاركتنا ناجحة جداً في المعرض إذ سجلنا إقبال أعداد غير مسبوقة من الزوار على جناحنا، وشهدنا اهتماماً كبيراً خصوصاً من العملاء السابقين بمجموعتنا الكاملة من اليخوت الفاخرة والقوارب الصغيرة، ولاحظنا اهتمام العملاء بالابتكار والكفاءة العالية والاستدامة في القوارب واليخوت.

إضافة إلى المساحة الرحبة والراحة المطلقة للعائلات. ونجحنا فعلاً في بيع العديد من القوارب الصغيرة ونتفاوض على بيع العديد من اليخوت السوبر. ونتطلع قدماً لنلتقي مرة أخرى بعملائنا وموردينا في الدورة المقبلة ».

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز