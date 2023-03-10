«العالمية القابضة» نحو المزيد من توسعة الأعمال

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت الشركة العالمية القابضة (ADX: IHC)، اليوم، عن نتائجها المالية المدققة لعام 2022 بالكامل محققة أرباحاً صافية 32.6 مليار درهم، وهو أفضل سجل أرباح في تاريخ الشركة فيما تواصل دفع التجارة والازدهار في الأسواق في أنحاء العالم والتوسع في جميع القطاعات خلال العام الحالي.

وشهد الربع الرابع من 2022 زيادة ملحوظة في صافي الأرباح لتصل إلى 8.3 مليارات درهم مقابل 4.3 مليارات في الفترة نفسها من العام الماضي بنمو 91٪ نتيجة لأداء الأعمال الإيجابي عبر جميع القطاعات في ظروف السوق العالمية الحالية غير المواتية.

وسجلت الشركة العالمية القابضة 78٪ نمواً في الإيرادات إلى 50.9 مليار درهم 2022 مقارنة بالعام السابق عليه، ونما صافي الربح من 11.6 مليار درهم إلى 32.6 ملياراً.

أولويات استراتيجية

وقال سيد بصر شعيب، الرئيس التنفيذي للشركة العالمية القابضة: «فخور بما حققناه في 2022 حيث كانت البيئة الخارجية التي واجهناها مختلطة في بعض الأسواق الرئيسية. ومع ذلك، فإن استراتيجيتنا التي تم تحديدها في 2021 عملت على مواءمتنا مع المحركات الرئيسية للنمو العالمي ونرى تقدماً قوياً عبر أعمالنا وأولوياتنا الاستراتيجية. ولقد ظل الاقتصاد العالمي مرناً، حيث أتاح التخفيف الأخير لقيود كوفيد في الصين مزيداً من أسباب التفاؤل في 2023، وستواصل الشركة العالمية القابضة دفع التجارة والازدهار في الأسواق في أنحاء العالم من خلال تنوع استثماراتنا الفريدة».

وأدت استراتيجية أعمال الشركة العالمية القابضة إلى تعزيز الميزانية العمومية للشركة بشكل كبير مع زيادة الأصول من 89 مليار درهم بنهاية 31 ديسمبر 2021 إلى 282 مليار نهاية 31 ديسمبر 2022 بنمو 156٪.

ودفعت الزيادة في عدد الشركات للشركة العالمية القابضة من 302 في 2021 إلى 482 شركة فرعية و41 مشروعاً مشتركاً وشريكاً عام 2022 إلى تعزيز نمو الأعمال التجارية العالمية للشركة والتطورات في قطاعات الأعمال الأساسية التسعة للشركة، وهي الطاقة النظيفة، والأغذية والزراعة، والرعاية الصحية، وتكنولوجيا المعلومات، والذكاء الاصطناعي، والعقارات وتجارة التجزئة والترفيه ورأس المال في 20 دولة عبر آسيا وأفريقيا وأوروبا وشمال وجنوب أمريكا.

فرص 2023

وأضاف سيد بصرشعيب «يرجع أداؤنا عام 2022 في جزء كبير منه إلى العمل المذهل الذي قام به أكثر من 125732 موظفاً في أنحاء العالم، بدعم من فريق الإدارة، نحن نتطلع إلى الفرص التي سيوفرها عام 2023 ونحن ملتزمون بذلك وبتقديم أداء مالي أقوى في الأشهر القليلة القادمة».

ومع النظر إلى عام 2023، ستظل الشركات للشركة العالمية مركزة بثبات على هدفها الأساسي المتمثل في «الحفاظ على نموذج أعمال قوي مع استخلاص قيمة كبيرة لمساهمينا» من الشركات من جميع الأحجام التي تمتد طموحات نموها إلى بلدان ومناطق متعددة، كما سوف تستهدف الشركة العالمية القابضة المزيد من التوسع في جميع القطاعات، وتحديداً في قطاعات المرافق والأغذية والزراعة وتكنولوجيا المعلومات.

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