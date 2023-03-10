«أدنوك للتوزيع» تكافئ أعضاء مجلس الإدارة بـ23.5 مليون درهم

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت شركة أدنوك للتوزيع عن موافقة مجلس إدارة الشركة على مقترح بشأن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، وتحديدها بمبلغ إجمالي قدره 23.55 مليون درهم.

ووفقاً لإفصاح لسوق أبوظبي للأوراق المالية، سيتم عرض هذا المقترح على مساهمي الشركة، للموافقة عليه في اجتماع الجمعية العمومية السنوية المقبل يوم 15 مارس الجاري.

وحققت «أدنوك للتوزيع» أرباحاً قوية خلال 2022، بقيمة 3.52 مليارات درهم قبل خصم الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء بزيادة 15 %، في حين ارتفع صافي الربح 22 % ليبلغ 2.75 مليار درهم خلال 2022.

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