«إينوك لينك» تفتتح محطة «إي لينك» العاشرة في كلباء بالشارقة

المصدر: دبي - البيان

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افتتحت إينوك لينك، المنصة الرقمية الشاملة لتوصيل وقود المركبات للعملاء الأفراد والشركات في الإمارات التابعة لمجموعة إينوك، محطة «إي لينك» جديدة في كلباء بالشارقة، لتكون بذلك أول محطات «إي لينك» الصديقة للبيئة، والتي تفتتحها الشركة على الساحل الشرقي للإمارات هذا العام.

وتتضمن المحطة نظام إضاءة صديقاً للبيئة يعتمد على مصابيح الطاقة الشمسية، وخزاناً يكفي لتزويد 500 مركبة يومياً بالوقود من فئة خصوصي 95، مع 4 مضخات رقمية مبتكرة تتيح تزويد 4 مركبات بالوقود في الوقت ذاته، وتستقبل المحطة العملاء بدءاً من الساعة 6 صباحاً حتى الساعة 12 منتصف الليل طوال أيام الأسبوع.

وهذه عاشر محطات «إي لينك» في الإمارات، وتتميز بموقع مثالي على شارع عمرو بن العاص بمنطقة كلباء. وقال سيف الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة إينوك: في أعقاب النجاح اللافت لمحطات «إي لينك» في جميع أنحاء الدولة العام الماضي، نواصل تحقيق رؤيتنا المتمثلة في تلبية احتياجات الطاقة في الدولة من خلال توفير حلول مبتكرة لإعادة التزود بالوقود في 2023.

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