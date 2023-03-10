المصرف المركزي يحصل على جائزة أفضل إصدار لورقة نقدية من فئة الـ 1000 درهم

المصدر: وام

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حصل مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، على جائزة أفضل إصدار لورقة نقدية تتميز بتصاميم فريدة وخصائص تقنية وعلامات أمنية مبتكرة على المستوى الإقليمي لعام 2023، في الورقة النقدية من فئة الـ 1000 درهم.

جاء ذلك خلال حفل توزيع الجوائز السنوي للأوراق النقدية ووثائق الهوية، والذي أقيم على هامش مؤتمر الطباعة عالية الأمان (High Security Printing Reconnaissance) لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا في أبوظبي، خلال الفترة 8-10 مارس 2023.

ويأتي هذا الإنجاز الجديد للمصرف المركزي في إطار حرصه على استخدام أحدث المواصفات الفنية والعلامات الأمنية المتطورة في الورقة النقدية الجديدة من فئة الـ 1000 درهم، إلى جانب استخدام مادة البوليمر في الطباعة، وتميزها بالتصاميم ثلاثية الأبعاد، وميزات أمنية متطورة وتقنيات حديثة تُسْتخدَمُ لأول مرة على مستوى منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، وكذلك تقنية رقائق الأمان متعددة الألوان، والمعروفة باسم (KINEGRAM COLORS®)، لتكون الإمارات أول دولة في منطقة الشرق الأوسط تستخدم أكبر شريط رقائق من هذا النوع في الأوراق النقدية.

من جانب آخر، استضافت العاصمة أبوظبي مؤتمر الطباعة عالية الأمان لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا لعام 2023، والذي يُنَظّمُ لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط، بمشاركة "عُمُلاتْ للطباعة الأمنية"، والتابعة للمصرف المركزي، وبحضور 26 مصرفاُ مركزياً، و280 ممثلاً من 44 دولة.

وسلط الحدث الذي استمر لمدة ثلاثة أيام الضوء على الرؤية المستقبلية والخطط الطموحة التي حددتها دولة الإمارات لبناء اقتصاد مستدام وتنافسي عالمي، والفرص الاستثمارية التي تمتلكها الإمارات في مختلف مجالات التكنولوجيا والابتكار، ومنها المتعلقة بتكنولوجيا الطباعة.

وأكد سيف حميد الظاهري، مساعد محافظ المصرف المركزي لشؤون الاستراتيجية والبنية التحتية المالية والتحوّل الرقمي، ورئيس مجلس إدارة شركة عُمُلاتْ للطباعة الأمنية، في الكلمة الافتتاحية للمؤتمر، أن دولة الإمارات توفر مزايا تنافسية وبيئة جاذبة للأعمال واستثمارات للشركات العالمية في مختلف المجالات، خاصة تلك العاملة في مجالات التكنولوجيا والابتكار، حيث تعد الإمارات مركزاً حيوياً للمال والأعمال على مستوى العالم.

وأشار إلى حرص مصرف الامارات العربية المتحدة المركزي على تعزيز مكانة الدولة في مجال التقنيات التكنولوجية في طباعة الأوراق النقدية، من خلال تطوير دور شركة "عُمُلاتْ" على مستوى المنطقة والعالم.

واخْتُتِم المؤتمر، بجولة نظمتها شركة "عُمُلاتْ" للمشاركين في المؤتمر، في مقر الشركة في مدينة خليفة الصناعية بأبوظبي "كيزاد"، تم خلالها استعراض نشاطات شركة "عُمُلاتْ" ومجالات أعمالها المبتكرة والتقنيات التكنولوجية الحديثة التي تستخدمها في طباعة الأوراق النقدية والوثائق الأمنية الأخرى.

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