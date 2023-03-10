12.9 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي خلال الأسبوع الحالي أكثر من 12.9 مليار درهم حيث شهدت الدائرة تسجيل 2644 مبايعة بقيمة 8.11 مليار درهم منها 274 مبايعة للأراضي بقيمة 3.17 مليار درهم و2370 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 4.93 مليار درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة ملياري درهم في منطقة الخيران الأولى تلتها مبايعة بقيمة 72 مليون درهم في منطقة وادي الصفا 3 ثم مبايعة بقيمة 63 مليون درهم في منطقة الثنيه الخامسة.

وتصدرت منطقة الحبية الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 117 مبايعة بقيمة 321 مليون درهم وتلتها منطقة جبل علي الأولى بتسجيلها 40 مبايعة بقيمة 115 مليون درهم وثالثة في مدينة المطار بتسجيلها 22 مبايعة بقيمة 83 مليون درهم.

وفي ما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 65 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 65 مليون درهم في منطقة جزيرة 2 وأخيرا مبايعة بقيمة 49 مليون درهم في منطقة برج خليفة.

وتصدرت منطقة البرشاء جنوب الرابعة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 244 مبايعة بقيمة 213 مليون درهم وتلتها منطقة الخليج التجارى بتسجيلها 242 مبايعة بقيمة 493 مليون درهم وثالثة في مرسى دبي بتسجيلها 201 مبايعة بقيمة 655 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 4.12 مليار درهم منها 103 رهن أراض بقيمة 3.22 مليار درهم و318 رهن فلل وشقق بقيمة 908.75 مليون درهم كان أهمها بمنطقة جبل علي الأولى بقيمة ملياري درهم وأخرى في منطقة ند حصة بقيمة 696 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 267 هبة بقيمة 758.68 مليون درهم كان أهمها بمنطقة وادي الصفا 3 بقيمة 213 مليون درهم وأخرى في منطقة نخلة جميرا بقيمة 195 مليون درهم.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز