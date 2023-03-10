1.2 مليار درهم تصرفات العقارات في دبي

المصدر: وام

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بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي اليوم أكثر من 1.2 مليار درهم حيث شهدت الدائرة تسجيل 318 مبايعة بقيمة 925.51 مليون درهم، منها 45 مبايعة للأراضي بقيمة 263.88 مليون درهم و273 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 661.63 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 46 مليون درهم في منطقة جبل علي الصناعية الثانية تلتها مبايعة بقيمة 26 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد ثم مبايعة بقيمة 25 مليون درهم في منطقة ورسان الأولى.

وتصدرت منطقة الحبية الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 17 مبايعة بقيمة 49 مليون درهم وتلتها منطقة مدينة المطار بتسجيلها 7 مبايعات بقيمة 25 مليون درهم وثالثة في جبل علي الأولى بتسجيلها 4 مبايعات بقيمة 14 مليون درهم.

وفي ما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 25 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 20 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا وأخيرا مبايعة بقيمة 17 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.

وتصدرت منطقة مرسى دبي المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 37 مبايعة بقيمة 126 مليون درهم وتلتها منطقة البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 31 مبايعة بقيمة 28 مليون درهم وثالثة في اليفره 1 بتسجيلها 17 مبايعة بقيمة 31 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 264.85 مليون درهم منها 10 رهون أراض بقيمة 17.44 مليون درهم و42 رهن فلل وشقق بقيمة 247.4 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة مجمع دبي للإستثمار الثاني بقيمة 82 مليون درهم وأخرى في منطقة السوق الكبير بقيمة 53 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 11 هبة بقيمة 49.84 مليون درهم كان أهمها بمنطقة نخلة جميرا بقيمة 24 مليون درهم وأخرى في منطقة الخليج التجاري بقيمة 14 مليون درهم.

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