مواهب إماراتية شابة تستعرض إبداعاتها بـ «الشرق الأوسط للمجوهرات»

المصدر: (الشارقة - البيان)

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تشهد فعاليات النسخة الـ51 من «معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات»، الذي ينظمه مركز إكسبو الشارقة، بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة، مشاركات متميزة لنخبة من المصممين والحرفيين الإماراتيين، وذلك ضمن منصتي «قصة مدينة» و«صاغة الإمارات»، اللتين خصصتهما «غرفة الشارقة» في المعرض بهدف دعم المواهب الإماراتية وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال من أصحاب الهمم والترويج لأعمالهم في كبرى الفعاليات والمعارض المحلية والإقليمية.

وتضمنت منصة «قصة مدينة» التي تم إطلاقها للمرة الأولى في هذا الحدث عرضاً لمنتجات حرفية بتصاميم مستوحاة من معالم وتراث مدينة خورفكان وقصتها، إلى جانب لوحات تشكيلية تراثية قدمتها الفنانة التشكيلية الإماراتية نوف عبدالعزيز بوصيم، فيما تميزت منصة صاغة الإمارات بعرض حصري لمشغولات ذهبية منقوشة بالخط العربي الديواني، والتي قدمها المصمم الإماراتي علي محمد الأميري، إلى جانب العديد من القطع الذهبية والإبداعات الفنية التي مزجت بين التراث الإماراتي والتصاميم العصرية العالمية.

وأشار عبدالله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، رئيس مجلس إدارة مركز إكسبو الشارقة: إلى أن منصة «قصة مدينة»، التي أطلقتها الغرفة بالمعرض تمثل تجسيداً حقيقياً لالتزام «غرفة الشارقة» وسعيها المتواصل لدعم المواهب الإماراتية الشابة.

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