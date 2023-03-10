غرفة رأس الخيمة تدعم التعاون مع «جيترو» بحضور 35 مستثمراً يابانياً

المصدر: رأس الخيمة ـ البيان

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استقبل محمد حسن السبب مدير عام غرفة تجارة رأس الخيمة بالوكالة، بمقر الغرفة، وفداً تجارياً يابانياً برئاسة ميتسوهيتو سنداي مدير عام هيئة التجارة الخارجية اليابانية (جيترو) بدبي، ونائبه نوبويوكي ناكاجيما، وأكثر من 35 مستثمراً ورجال أعمال من اليابان.

حضر اللقاء إيمان الهياس مساعد المدير العام لقطاع الخدمات التجارية وتطوير الأعمال في غرفة رأس الخيمة، كما دعت الغرفة نحو 15 مستثمراً من رؤساء وأصحاب كافة الشركات اليابانية بكافة نشاطاتها العاملة بالإمارة، وكذلك ممثلين عن عدد من الدوائر المحلية بالإمارة منها دائرة الطيران المدني برأس الخيمة، منطقة رأس الخيمة الاقتصادية «راكز»، وهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة، ومرجان رأس الخيمة.

وأكد السبب، متانة العلاقات الاقتصادية الثنائية، بين دولة الإمارات واليابان بوجه عام، وبين اليابان وإمارة رأس الخيمة بوجه خاص، بفضل التعاون الفعال بين مجتمع الأعمال وهيئة التجارة الخارجية اليابانية ـ جيترو ـ ومكتبها الإقليمي النشط في دبي، والذي تأسس العام 1981 ويُعد بمثابة المكتب المركزي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والذي أسهم بشكل كبير في جذب العديد من الشركات اليابانية إلى المنطقة.

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