مؤتمر«إعادة الهيكلة المالية للشرق الأوسط» بأبوظبي الأربعاء

المصدر: (أبوظبي - البيان)

ت + ت - الحجم الطبيعي

يستضيف سوق أبوظبي العالمي مؤتمر «إعادة الهيكلة المالية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» في الفترة من 15 إلى 16 مارس الجاري بمقر سوق أبوظبي العالمي بأبوظبي. ويعقد المؤتمر بالشراكة مع «لجنة الإفلاس بالسعودية» وبمشاركة كبرى الشركات والمؤسسات العائلية وأكبر البنوك بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث الأصول، وغيرها من الجهات المعنية وأصحاب المصلحة الرئيسيين، وذلك من أجل معالجة حالات الإعسار بالشركات والمؤسسات وإعادة هيكلة الديون بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ويهدف المؤتمر، الذي تنظمه شركة «جريت مايندز لإدارة الفعاليات»، إلى تمكين المؤسسات الكبيرة والشركات العائلية من إيجاد حلول ناجحة لإعادة الهيكلة في ظل ظروف السوق الحالية، مع تعزيز الإدارة الفعالة لمحافظ الأصول المتعثرة لدى البنوك في المنطقة.

وسيتناول المؤتمر مجموعة من الموضوعات الحيوية أبرزها زيادة ربحية الأعمال وحماية صحة الأصول بالنسبة للمقرضين بالمنطقة. وذلك من خلال الإدارة الفعالة لمحافظ الأصول المتعثرة ودفع عمليات إعادة الهيكلة المالية وبرامج تحوُّل الأعمال في الأسواق عالية الاستدانة والأسواق المتقلبة، إضافة إلى تطوير سوق مبيعات القروض المتعثرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. كما ستكون هناك كلمات حول تعزيز سهولة ممارسة الأعمال التجارية في المنطقة من خلال اللوائح والقواعد التنظيمية التي توفر بيئة مواتية للأعمال، وجلسة نقاشية حول أنظمة الإعسار المتطورة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز