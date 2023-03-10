دبي تستضيف أول ندوة في العالم حول الماس المصنّـع معمليـاً

المصدر: دبي - البيان

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أعلن مركز دبي للسلع المتعددة عن استضافة الندوة الافتتاحية للماس المصنّع معملياً في دبي. ومن المقرر عقد الندوة 10 يوليو المقبل، لتشكل الفرصة الأولى من نوعها في العالم للوقوف على التحديات الفريدة التي تواجهها هذه الصناعة الناشئة القائمة على التكنولوجيا وإزالة الحواجز التي تحول دون نموها.

وسيجمع مركز دبي للسلع المتعددة قادة عالميين في مجال التكنولوجيا والماس المصنّع معملياً، بمن فيهم خبراء في القطاع وتجار التجزئة وممثلون عن مؤسسات مالية ومسؤولون حكوميون وعاملون ومصنّعون في قطاع الماس المعملي، حيث سيتعاون المشاركون لوضع أسس وإجراءات تدعم نجاح القطاع على المدى الطويل.

ومن أجل تحقيق أفضل المخرجات الممكنة وذات القيمة المضافة، سيتم تصميم الندوة بطريقة محفزة للنقاشات حول العديد من الموضوعات الأساسية، ومنها التمويل واللوائح التنظيمية والتسويق والاستدامة وإدارة السمعة. وسيحدد المشاركون، بدلاً من المتحدثين، وتيرة وجدول أعمال النقاشات التي ستهدف في النهاية إلى تشكيل مستقبل الصناعة.

وتأتي استضافة دبي أول ندوة في العالم حول الماس المصنّع معملياً تقديراً لمكانة الإمارات بوصفها من المراكز التجارية الرائدة في العالم ونقطة جذب لمصنّعي التقنيات، مثل تكنولوجيا الماس المصنّع معملياً، وكذلك السلع المادية مثل الأحجار الكريمة.

وقال أحمد بن سليم، الرئيس التنفيذي الأول المدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: «منذ وصول اللؤلؤ المستزرع من اليابان في ثلاثينيات القرن الماضي، أدركت الإمارات قوة وتحديات وفوائد الصناعات الثورية. يمثل التصنيع المعملي صناعة جديدة تماماً وفريدة من نوعها، وأمامها فرص كبيرة، بدءاً من المجوهرات إلى أحواض امتصاص الحرارة وصولاً إلى أشباه الموصلات. وتؤكد هذه الندوة دورنا الرائد في قيادة النقاشات المهمة في هذه الصناعة الواعدة لتحقيق نتائج دائمة وإيجابية، ليس فقط في دبي، ولكن على مستوى العالم».

وأنشأ مركز دبي للسلع المتعددة مجموعة شاملة من المرافق والخدمات للشركات الأعضاء والمتخصصين في القطاع لتمكينهم من ممارسة أعمالهم التجارية بثقة. ويمثل الموقع الجغرافي الاستراتيجي لدبي ميزة تنافسية مهمة تجعل منها مركزاً حيوياً لتجارة السلع والخدمات. وستسهم ندوة الماس المصنّع معملياً في ترسيخ مكانة دولة الإمارات بوصفها مركزاً تجارياً عالمياً، ووجهة رائدة عالمياً في صناعة التكنولوجيا والأحجار الكريمة.

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